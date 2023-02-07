PÜİS: Yarın yapılacak akaryakıt indirimi deprem bölgesinde bugünden itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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PÜİS: Yarın yapılacak akaryakıt indirimi deprem bölgesinde bugünden itibaren geçerli olacak

07.02.2023 14:55
PÜİS: Yarın yapılacak akaryakıt indirimi deprem bölgesinde bugünden itibaren geçerli olacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısı yapılacak indirimin Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde bugünden itibaren geçerli olacağını bildirdi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısı yapılacak indirimin Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde bugünden itibaren geçerli olacağını bildirdi.

Okumuş, PÜİS'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde bulunanların yakıt sıkıntısı çekmemesi için çalıştıklarını kaydetti.

Sektörün tüm paydaşları ile teyakkuzda olduklarını ifade eden Okumuş, bu süreçte kötü hava ve yol şartları nedeniyle yakıt alamayan üye bayilerin mutlaka PÜİS'e ulaşmaları çağrısında bulundu.

Türkiye'nin depremler sonrası çok zor günlerden geçtiğine işaret eden Okumuş, şunları kaydetti:

"Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde yapılacak indirimin, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ikmal sıkıntısı nedeniyle mağdur olmamaları için ilgili kamu kurumları ve dağıtım şirketlerinin temsilcileri olan PETDER ve ADER Başkanları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda deprem bölgesinde bugünden geçerli olması kararını aldık. Bu konuda destek veren başta EPDK olmak üzere ilgili tüm taraflara ve dağıtım şirketlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bugünler para kazanma günü değil, devletin ve milletin yanında olma günüdür. Gün birlik olma, gün yaraları sarma günüdür. Deprem bölgesinde akaryakıt sorunu yok. Tek sorun kötü hava koşulları."

Akaryakıt ikmalleri devam edecek

Okumuş, vatandaşları mağdur etmeden ikmallere devam edeceklerine işaret ederek, "Kötü hava koşulları nedeniyle iletişimde aksamalar oluyor. O nedenle POS cihazlarında sıkıntı yaşanabilir. Bayilerimizden tahsilat konusunda kimseye zorluk çıkarmamalarını rica ediyoruz. PÜİS olarak biz gerekli yardımı kendilerine yapacağız. Ayrıca hava, yol şartları dışında, keyfi herhangi bir nedenle vatandaşa yakıt ikmali yapmayan bayilerimizin de ağır bir şekilde cezalandırılacağının bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde bulunanlar bugünden itibaren motorin ve benzinin litresini yaklaşık 1 lira 30 kuruş indirimli alacak.

Kaynak: AA
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Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PÜİS: Yarın yapılacak akaryakıt indirimi deprem bölgesinde bugünden itibaren geçerli olacak - Son Dakika

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