Putin 'olumlu' konuştu, piyasa tepki verdi, dolar düştü! - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna ile görüşmelerde bazı ilerlemeler olduğunu ifade etmesi piyasalara olumlu yansıdı.

Putin'in "Müzakerecilerimizin bana söylediğine göre, görüşmelerde pozitif değişiklikler var" sözlerinin ardından altın, gaz ve petrol fiyatı aşağı gelirken hisse senetlerinde yükseliş yaşandı.

Euro başta olmak üzere gibi para birimleri ABD Doları karşısında değer kazandı.

Şu sıralarda Londra'da FTSE 100 endeksi yüzde 1,44, DAX yüzde 3,22 ve CAC-40 yüzde 2,59 artıda.

Euro, ABD Doları karşısında yüzde 0,53 artışla 1,1036'ya çıktı.

Spot altın da düne göre yüzde 1,07 düşüşle 1975 dolar/ons seviyesine geriledi.