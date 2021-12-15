Üye Girişi
BDDK, Quick Finans'ın kuruluş başvurusunu onayladı - Son Dakika

BDDK, Quick Finans'ın kuruluş başvurusunu onayladı

15.12.2021 16:50
BDDK, Quick Finans'ın kuruluş başvurusunu onayladı

Quick Sigorta'nın iştiraki Quick Finansman A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) kuruluş izni aldı.

Quick Sigorta'nın iştiraki Quick Finansman A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) kuruluş izni aldı.

Maher Grup şirketlerinden Quick Sigorta'nın yüzde yüz iştiraki olan Quick Finansman A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kuruluş izni aldı.

Quick Sigorta'ya ait olan 50 milyon liralık sermaye ile kurulan Quick Finans, 6361 sayılı kanun kapsamında faaliyet göstererek, her türlü mal ve hizmet alımı için kredi verecek. Şirkete, Nihat Karadağ liderlik edecek.

Maher Grubu CEO'su Levent Uluçeçen, başvurunun onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Maher Grubu, Quick Sigorta ile öncülük ettiği finansal sigortalar alanındaki lider konumunu, kuruluş vizyonu doğrultusunda finansman sektöründeki girişimleri ile sürdürmek ve güçlendirmek amacındadır" dedi.

Finansman şirketlerinin, finansal kapsayıcılık alanındaki öncü rolüne dikkat çeken Uluçeçen, şunları kaydetti:

"Bu şirketlerin, karar alma süreçlerinde geliştirdikleri teknoloji, dijital çözüm ve entegrasyonları ile ulaştıkları risk, likidite, maliyet ve süreç yönetimi alanlarında önemli tecrübeleri bulunuyor. Dijitalleşmenin ön plana çıktığı son dönemde, müşterilere uzaktan erişim, hızlı kredi onay sistemleri ve yapay zeka teknolojilerindeki gelişimler, takip eden yasal düzenlemelerle de destekleniyor. Gelişen bu elverişli ekosistemde; konvansiyonel kredi ürünlerinin yanında, yeni sunmuş olduğumuz 'Bina Tamamlama' sigortalı projelerin konut finansmanı, tarım ve gıda üretim zincirinin finansmanı, genç kuşakların ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, geliştirmeyi planladığımız kredi ürünleri de önemli faaliyet alanları olacaktır. Bu amaçla finansman şirketi, elektronik para şirketi ve sigorta şirketlerimiz arasında sinerji oluşturmak da planlarımız arasında yer alıyor."

Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar ise Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın finans alanındaki tecrübeleri ve yaygın acenteler ağı ile sektöre bir adım önde giriş yapacağını belirterek, "Gerek sigorta grubumuzdaki teknolojik altyapı avantajımız gerekse sürdürülebilirliğin devamı için önemli olan önleyici sigortacılık ve finans alanındaki pratiklerimiz sayesinde, Quick Finans'ın hızlı bir başlangıç yapacağını ve Türkiye'deki sigortacılığın gelişmesine de katkı sunacağını düşünüyorum. Maher Grubuna ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dilerim." - ANKARA

BDDK, Quick Finans'ın kuruluş başvurusunu onayladı

Sigorta, Türkiye, Finans, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BDDK, Quick Finans'ın kuruluş başvurusunu onayladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:28 Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi
17:27 Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik
17:22 Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz
17:21 Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi
17:03 Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:58 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
16:47 Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak
16:42 Tarkan'dan sağlık çalışanlarına destek!
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 17:54:33. #1.13#
SON DAKİKA: BDDK, Quick Finans'ın kuruluş başvurusunu onayladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement