Ramazan ayının esnafa olumlu yansıyacağı umut ediliyor - Son Dakika
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Ramazan ayının esnafa olumlu yansıyacağı umut ediliyor

12.03.2022 10:23
Ramazan ayının esnafa olumlu yansıyacağı umut ediliyor

Eskişehir Seyyar Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Sefa Şen, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın sektörü olumsuz etkilediğinden bahsederken, yaklaşan Ramazan ayı ile esnafın yüzünün gülmesinden ümitli olduğunu belirtti.

Eskişehir Seyyar Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Sefa Şen, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın sektörü olumsuz etkilediğinden bahsederken, yaklaşan Ramazan ayı ile esnafın yüzünün gülmesinden ümitli olduğunu belirtti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın ekonomik açıdan etkileri ülke genelinde hissediliyor. Olumsuz etkiler birçok sektörde olduğu gibi tuhafiye sektörüne de yansıdı. Konuyla ilgili Eskişehir Seyyar Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Sefa Şen, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan çatışmaların esnaftan olan etkilerinden bahsetti. İki ülkenin de Türkiye ile önemli ticaretlerinin odluğunu belirten Şen, çatışmanın bir an önce son bulmasının ve barışın bölgeye hakim olmasını temenni ettiğini aktardı. Yaklaşan Ramazan ayının esnaf için bir umut ışığı olduğunu ifade eden Oda Başkanı Ali Sefa Şen, "Savaş demek yıkım, ıstırap demek. Şu anda halen daha devam eden Rusya ile Ukrayna çatışması bizi çok üzüyor. Sınırlarımızın yakınlığı nedeniyle bu çatışma hali bizi de son derece etkilemekte. Öncelikle tabi insan hayatı her şeyden önemli. Bunun yanı sıra ekonomi bu durumdan en çok etkilenen alanlardan. Bu nedenle savaşın olumsuz etkilerini esnafımız derinden hissetmekte. Bu yaşanan sıkıntıların ben yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte bu etkilerin azalacağı ümidini yaşıyorum. Geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle yapılamayan Ramazan ziyaretleri bu yıl rahatlıkla yapılacaktır. Bu da esnafımıza olumlu bir geri dönüş oluşturacaktır. Tabii savaştan dolayı ileri gelen bir tedirginlik insanlar üzerinde var. Dediğim gibi savaşın yaklaşan Ramazan ayı yüzü suyu hürmetine bitmesini temenni ediyorum. İnşallah Ramazan ayında ve akabinde gelen bayramda esnafımızın yüzü güler" dedi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Ramazan, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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