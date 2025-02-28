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Ekonomi

Ramazan'da Yerel Esnafa Destek

Ramazan\'da Yerel Esnafa Destek

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Ramazan'da yerel esnaftan alışveriş yapılmasını önerdi.

28.02.2025 12:15
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Ramazan ayı dolayısı ile yerel esnaftan alışveriş yapılmasına dikkat çeken Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Ramazan ayında rekabeti değil manevi değerleri düşünerek yerel esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini belirtti.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bereketin yerel esnafları da sevindireceğini belirten Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, birlik beraberlik ve dayanışma ayında yerel esnafımızın da ticaretinin canlanacağına dikkat çekti. Ramazan ayında yerel esnafı tercih edilmesi gerektiğini belirten Erbeği "Ramazan ayı birlik ve beraberlik, dayanışma ayıdır. Yerel esnaflarımızda Ramazan ayı bereketi ile işlerinde, emeklerinde hizmetlerinde vatandaşlarımızın tercihi ile bereketli bir dönem geçireceğine inanıyoruz. Rekabet ortamının yoğun olduğu bu günlerde bizler vatandaşlarımızdan özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayının hürmetine, manevi değerlerimize sahip çıkılmasını istiyoruz. Ucuz ve kampanyalar adı altında ezilen yerel esnafa, manevi değerleri düşünerek sahip çıkmalıyız"

"Mahalle esnaflarımız bizim ailemizdir" diyen Başkan Erbeği; "İyi günde kötü günde mahalle esnaflarımız müşterilerini yalnız bırakmaz. Bu sadece bir ticaret değil, bir birini kalkındırma vesilesidir. Karşılıklı olarak işini görmek, dostluk kurma ve aile olmayı yerel esnaflarımız sayesinde sağlarız. Bunun değerini de böyle önemli aylarımızda mübarek günlerimizde taçlandırırız. Yerel esnafımız mahallemizde ki o iş yerlerimiz her zaman ayakta kalmalı, çalışmalı bizlerin yanında olmalı. Yavaş yavaş yok olan mesleklerimiz ile kapanan iş yerlerinin eksikliğini her zaman görüyoruz ve hissediyoruz. Bu sebeple bu mübarek günlerde manevi değerleri ön planda tutup alışverişlerimizde yerel esnaflarımızı tercih etmeliyiz. Bu vesile ile Ramazan ayımızın tüm esnaf camiamıza ve Denizli halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini ve Ramazan Bayramımıza kavuşmayı nasip etmesini dilerim" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ramazan'da Yerel Esnafa Destek - Son Dakika

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