Raylı sistemler sektörü 10-12 Mayıs'ta Eskişehir'deki fuarda buluşacak - Son Dakika

Eskişehir'de 10-12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Rail Industry Show; Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi"nde 90'dan fazla yerli ve yabancı firma stant açacak.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, AA muhabirine, fuarın ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenleneceğini belirtti.

Güler, Eskişehir'in 130 yıla yaklaşan raylı sistemler tecrübesini ve üretim kabiliyetini ortaya çıkaracak bir organizasyon olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fuarın, Eskişehir'in raylı sistemlerdeki potansiyelinin uluslararası alanda tanıtımına da katkı sağlayacağını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Fuarda yerli ve yabancı olmak üzere 90'dan fazla firma stant açacak. Fuarla birlikte eş zamanlı olarak düzenlenecek zirvede sektördeki firmalar ile profesyoneller bir araya gelecek. Fuar, Eskişehir'in raylı sistemler potansiyelini küresel ölçekte tanıtacak. Firmalara birebir iş görüşmeleri de yapabilmesi için zemin oluşturuldu. Raylı sistemler alanında faaliyet gösteren Türkiye'deki ve dünyadaki altyapı ve üstyapı firmaları, çekilen ve çeken araç üreticileri, teknoloji, sinyalizasyon, güvenlik ve kalite kontrol firmaları ürünlerini tanıtacak."

"Eskişehir'in raylı sistemler sektöründen daha çok pay almasını istiyoruz"

Metin Güler, Eskişehir'in raylı sistemlerde Türkiye'nin en önemli ve köklü üretim üslerinden biri olduğuna değinerek, fuarın raylı sistemlerde ilklere imza atan, ilk yerli üretim lokomotifi üreten Eskişehir'e yakışacağını vurguladı.

Eskişehir'in raylı sistemlere yönelik tecrübe ve potansiyelinin küresel ölçekte tanıtılmasının önemine işaret eden Güler, şöyle konuştu:

"15 ülkeden katılım sağlayacak yerli ve yabancı iş insanları fuar vesilesiyle Eskişehir'in bu yönüne tanıklık edecek. Raylı sistemler endüstrisi, dünyada hem yolcu hem de yük taşımacılığının artması dolayısıyla her geçen yıl daha da büyüyor. Eskişehir'in raylı sistemler sektöründen daha çok pay almasını istiyoruz. Sektöre Eskişehir'den yeni küresel firmalar eklenmesi için çalışıyoruz. Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı'nın raylı sistemler sektöründe küresel iş birlikleri sağlamasını umuyorum."