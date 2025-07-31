Renault'a Yeni CEO Atandı

Renault Group, Renault SA Üst Yöneticisi (CEO) ve Renault s.a.s Başkanı olarak François Provost'un dört yıllık süreyle atandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, atama, Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard'ın başkanlığında toplanan Renault Group Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi tavsiyesiyle gerçekleştirildi.

Daha önce Satın Alma, Ortaklıklar ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan olarak görev yapan François Provost, Group bünyesinde 23 yıllık deneyimiyle tecrübeli bir yönetici olarak öne çıkıyor.

Provost'un operasyonel ve stratejik görevlerde edindiği uluslararası deneyim, sektörün karşı karşıya olduğu zorluklara dair bilgi birikimi ve stratejik vizyonu, Renault Group'un gelişimini hızlandırabilecek nitelikler arasında gösteriliyor.

Gelecek dönemde Provost, Renault Group'un uluslararası alandaki büyümesini ve stratejik iş ortaklıklarının sürekliliğini destekleyerek, Group'un çevik yapısını daha da pekiştirecek adımlar atacak ve bunu Renault Group'un temel değerleriyle tam uyum içinde hayata geçirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, Provost'un hem uygulama disiplini hem de stratejik vizyonu ve yenilikçilik yetkinliğini gerektiren bu ortamda Renault Group'u sağduyu ve kararlılıkla yöneteceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Hızla değişen sektörde, onun kararlılığının ve sorumluluk duygusunun, ekipleri yönlendirmede ve ilerlemelerini sürdürmede önemli bir avantaj sağlayacağını vurgulayan Senard, şöyle devam etti:

"Renault Group'ta duraklamaya yer yok. Provost'un uzmanlığı ve şirket bilgisi sayesinde, mevcut stratejik planımızı tamamlayacak, bir sonraki planın koşullarını netleştirecek ve başarıyla hayata geçireceğiz. Kendisiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca geçici CEO olarak görev yapan Duncan Minto'ya da içten teşekkürlerimi sunuyorum."

François Provost da bu görevi üstlenmekten büyük bir gurur duyduğunu aktardı.

Başkanları Jean-Dominique Senard'a ve Yönetim Kuruluna kendisine duydukları güvenden ötürü teşekkür ettiğini kaydeden Provost, "Bu 23 yıl boyunca bana destek olan tüm ekip arkadaşlarıma da özel bir teşekkürüm var. Tüm enerjimi ve tutkumu, 100 bin çalışanımız, bayi ağımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte Group'umuzun gelişimine adamaya kararlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Provost, Renault Group'un, Fransa sanayisinin 127 yıllık amiral gemilerinden biri olarak güçlü temellere sahip olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kendini adamış ekipler, olağanüstü bir ürün yelpazesi, güçlü markalar ve yenilikçi bir organizasyon modeli. Sektörümüz için giderek daha fazla talepkar hale gelen bu ortamda dönüşümümüzü hızlandırırken tüm bu unsurlar en önemli güvencelerimiz olacak. Bu yolculukta bağlılığım ve kararlılığımla grubumuzun geleceğini birlikte yazacağımıza emin olabilirsiniz."