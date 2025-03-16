Reyhanlı'da Kiralar Düşüyor

Suriyelileri dönüşüyle kiralar hızla düşmüştü, konut fiyatları sabitlenmeye başladı

Emlakçı Ahmet Naimoğlu: "Suriyelerin geri dönüşünün ilk 15 gününde hemen evleri satıp ülkeye dönmek için yaptıkları panik durumu düzeldi"

Emlakçı Naimoğlu: "Kira fiyatlarında doğal gazlı olunca 10 bin TL ile 15 bin TL iken doğal gazsız olunca 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiyor"

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde deprem sonrası artan nüfusla birlikte konut kiraları tavan yapmış ve Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle kiralarda düşüş yaşanmıştı. Kira fiyatlarının rejimin devrilmesiyle hızla düştüğünü ifade eden emlakçı Ahmet Naimoğlu, konut fiyatlarının sabitlenmeye başladığını ifade ederek doğalgazlı konut kiralarının 10 bin TL ile 15 bin TL olduğunu söyledi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. Suriye'ye sınırının sıfır noktasında bulunan Reyhanlı ilçesi de muhacirlerin sığınma noktası olmuştu. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi, deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Reyhanlı ilçesinde kira ve satılık konutlarına yansıdı. Rejimin devrilmesinin ardından hızla düşen konut fiyatları bayrama sayılı günler kala sabit duruma geçti. Reyhanlı ilçesinde doğalgazları evlerin fiyatları 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişirken satılık ev fiyatları 1 buçuk milyon TL'den başlıyor. Önümüzdeki günlerde kira fiyatlarında yukarıya doğru ivmenin devam edeceğini ifade eden emlakçı Ahmet Naimoğlu, dairelerin 1 milyon 300 bin TL ila 2 milyon arasında değişkenlik gösterdiğini söyledi.

" Suriye giden insanlarda vardı, onlar dairelerini alelacele satmak zorunda kaldılar"

Ev piyasasında iyileşme olduğunu ve Suriyelilerin dönüşleri öncesi konutlarını sattıklarını ifade eden Emlakçı Ahmet Naimoğlu, "Genel olarak piyasada fiyatlarda iyileşme var. Evlere talep çoğalmaya başladı. Yerli halkımız düşük fiyatlarla alım imkanları doğmaya başladı. Daire fiyatlarında yukarıya doğru bir ivme kazandı. 1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 400 bin TL'lik arasında satılan daireler tükenmek üzere. Piyasa da 8 ila 10 yıllık binalarda ağırlık olarak 1 milyon 600 bin TL ile 1 milyon 700 bin TL doğru tırmanışa geçti. Suriye giden insanlarda vardı, onlar dairelerini alelacele satmak zorunda kaldılar. Satılan daireler ise zemin kat ile en üst kat oluyordu. Bunların satışları da bitmiş sayılır. Dairelerde fiyatlar 1 milyon 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında talepler yoğunlaştı" dedi.

"Kira fiyatlarında doğal gazlı olunca 10 bin TL ile 15 bin TL iken doğal gazsız olunca 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiyor"

Reyhanlı'da 1+1 ile 2+1 dairelerde temin etmekte zorlandıklarını dile getiren Emlakçı Ahmet Naimoğlu, "Kiralık fiyatlar standart duruma geldi. Kira fiyatlarında doğalgazlı olunca 10 bin TL ile 15 bin TL iken doğalgazsız olunca 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiyor. Suriyelerin geri dönüşünün ilk 15 gününde hemen evleri satıp ülkeye dönmek için panik vardı. Şimdi ise o panik durumu düzelmiş durumda. Önümüzdeki günlerde fiyatların yukarıya doğru tırmanışa geçeceğini öngörüyoruz. Reyhanlı'da 1+1 ile 2+1 dairelerde sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle devlet memurlarına ve sağlık çalışanlarına 1+1 ile 2+1 daireler tedarik etmede zorlanıyoruz. 3+1 daireler genellikle büyük aileler tarafından tercih ediliyor. Bu daireler eşyalı veya eşyasız olarak 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.