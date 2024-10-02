Riyad'da RLC Global Forum 2025 - Son Dakika
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Ekonomi

Riyad'da RLC Global Forum 2025

RLC Global Forum, 4-5 Şubat 2025'te Riyad'da perakende, politika ve yatırımcıları bir araya getirecek.

02.10.2024 16:01
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RLC Global Forum, 4-5 Şubat 2025 tarihlerinde Riyad'da gerçekleştirecek.

RLC Global Forumu, 4-5 Şubat 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirecek. Forum dünyanın önde gelen perakendeci, politikacı ve yatırımcıları bir araya getirecek. Yapılan açıklamaya göre; 'Paylaşılan Bir Geleceği Yeniden İnşa Etmek' teması altında gerçekleşecek forumun, sektörler arası ortaklıkları ve sektörü ileriye taşıyacak yenilikçi stratejileri teşvik etmek için kritik bir platform görevi göreceği belirtildi.

RLC Global Forum Başkanı Panos Linardos, "Forum, global perakende sektörü için daha geniş, daha kapsayıcı bir vizyonu yansıtıyor" dedi.

Panda Retail Company CEO'su Dr. Bander Hamooh, "Forum ile stratejik işbirliğimiz, Panda'nın market sektöründe inovasyon ve mükemmelliğe olan bağlılığının bir göstergesidir" diye konuştu.

Apparel Group Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sima Ganwani Ved, "Şirket olarak, hem global manzarayı hem de sektörümüzü etkileyen önemli konular hakkında tartışmaları teşvik etmeye her zaman istekliyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Politika, Ekonomi, Finans, Riyad, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Riyad'da RLC Global Forum 2025 - Son Dakika

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