Rize-Artvin Havalimanı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı'na Yoğun İlgi

2024'te Rize-Artvin Havalimanı'nı 2,3 milyon yolcu kullandı, uçuş trafiği %35 arttı.

15.09.2024 19:23
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Rize-Artvin Havalimanı'nı 2,3 milyon yolcu kullandı

Uçuş trafiği 2022 yılına göre yüzde 35 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak ve yolcu istatistiklerini açıkladı

"Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak trafiği 2022 yılına göre yüzde 35 artış göstererek 5 bin 73 oldu"

"Yolcu trafiği 2022 yılına göre yüzde 43 artış göstererek 754 bin 102'ye ulaştı"

"Rize-Artvin Havalimanı'nı açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den bugüne 2 milyon 304 bin 903 yolcu kullandı"

RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın uçak ve yolcu verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2024 yılı ilk 8 aylık süreçte iç hatlarda 4 bin 901, dış hatlarda 172 uçuş olmak üzere toplam 5 bin 73 uçuş trafiği gerçekleştiğini belirterek, 2022 yılına göre uçuş trafiğinde yüzde 35 artış gerçekleştiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanımız açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den bu yana gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verdi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin deniz üstüne dolgu yöntemiyle yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'na ait yolcu ve uçak trafiği istatistiklerini açıkladı. 2024 yılının verilerine göre Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk 8 ayda iç hatlarda 737 bin 160, dış hatta 16 bin 942 olmak üzere toplam 754 bin 102 yolcu trafiği gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2022 yılına göre yolcu trafiğinde yüzde 43 artış gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, 2022 yılında bu havalimanını kullanan yolcu sayısının da 526 bin 880 olduğunu anımsatarak, "Rize-Artvin Havalimanımız açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den bu yana gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verdi" diye konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı uçuş trafiği hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, 2022 yılında 3 bin 760 uçak trafiğine hizmet verildiğini belirterek, "Havalimanımızda ilk 8 ayda iç hatta 4 bin 901, dış hatta 172 olmak üzere toplamda 5 bin 73 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanımızı hizmete aldığımız 2022 yılına göre uçak trafiği yüzde 35 artış gösterdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı'na Yoğun İlgi - Son Dakika

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