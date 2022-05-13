Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor

13.05.2022 19:00

Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor Rizelilerin dört gözle beklediği proje yarın hizmete açılıyor Rizelilerin dört gözle beklediği Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açılacak.

Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor

Rizelilerin dört gözle beklediği proje yarın hizmete açılıyor

RİZE - Rizelilerin dört gözle beklediği Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açılacak.

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. 3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanarak yarın hizmete açılacak. Çalışmalarında sona gelinen Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanının yarın yapılacak açılışı için 8 ay sonra Rize'ye gelecek olan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Katar Emiri Es-Sani'nin de katılımıyla Rizelilerin dört gözle beklediği projeyi hizmete açacak.

Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
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Rize Artvin Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor - Son Dakika


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