Kara kovanda üretilen Anzer Balı 8 bin TL'den alıcı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kara kovanda üretilen Anzer Balı 8 bin TL'den alıcı buluyor

16.08.2022 11:38
Kara kovanda üretilen Anzer Balı 8 bin TL'den alıcı buluyor

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı bu yıl bir ilke imza atılarak kara kovanlarda üretildi.

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı bu yıl bir ilke imza atılarak kara kovanlarda üretildi.

Kara kovanlara dışarıdan hiç müdehale edilmeden kovanda bulunan arılar içeride herşeyi kendisi yapıyor. Bu yıl kilosu 2 bin TL olarak açıklanan imparator balı olarak adlandırılan dünyaca ünlü Anzer Balının kara kovanlarda üretilmesinden dolayı kilosu 8 bin TL'den alıcı buluyor.

Kara kovanlarda arıların her şeyi kendisi yaptığını ifade eden Adem Turgut, "Kara kovanlarda arılar her şeyi kendisi yapıyor. Dışarıdan biz hiçbir şeyine karışmıyoruz. Bundan dolayı bu bal diğer ballardan daha kıymetli. Anzer'de bir ilk yapıldı. Kütüğün içerisinde doğal Anzer Balı yapıyor. Yapılan üretim sadece Anzer Ballıkaya Anzer Balı üretim çiftliklerinde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk defa kara kovanlarda Anzer Balı üretimi yapıldığını söyleyen Adem Turgut, "Bu yıl ilk defa organik olarak kara kovanlarda Anzer balı ürettik. Balın kilo fiyatı 8 bin TL olarak belirledik. Organik olarak kara kovanlarda üretilen balları sağıyoruz. Bu vesileyle endemik çiçeklerle beraber balı üretiyoruz. Bu sene 40 kilo bal üretimi yaptık. Kara kovanlarda üretilmeyen Anzer Ballarının fiyatını ise 2 bin 500 TL olarak açıkladık" dedi. - RİZE

YORUMLAR
500
Anzer Yaylası'nda bal sağımına başlandı Anzer Yaylası'nda bal sağımına başlandı Ovit Tüneli ile yılda 15,5 milyon lira tasarruf sağlanıyor Ovit Tüneli ile yılda 15,5 milyon lira tasarruf sağlanıyor
Kaynak: İHA

İkizdere, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara kovanda üretilen Anzer Balı 8 bin TL'den alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:03:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kara kovanda üretilen Anzer Balı 8 bin TL'den alıcı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement