Roche, Dünya Kanser Günü'nde herkesi mücadeleye ortak olmaya davet ediyor

Roche, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde herkesi bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyor.

Roche'den yapılan açıklamaya göre, şirket, tıbbın gelişiminde bir sonraki halka olarak görülen "kişiye özel sağlık hizmetleri"ne yönelik tanı ve tedavi çözümlerinin gelişimine hız veriyor. Onkoloji alanında bilimin ve teknolojinin gücünü birleştirerek yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanan Roche, kanserin erken tanısının tedavi sürecinde çok önemli olduğuna dikkati çekiyor.

Kanserin erken tanısı için kişinin herhangi bir belirtisi olmasa dahi kanser tarama testleri yaptırmasının önemini vurgulayan Roche, tedavi yöntemleri ve tedavi yolculuğu hakkında da detaylı bilgi sahibi olmasını amaçlıyor. Roche, toplumun her kesiminde kansere dair farkındalığı artırmak amacıyla kanserden korunma yollarını, tedavi yöntemlerini ve kanserle mücadelede bilinmesi gereken her şeyi "Yaşam İçin" platformunun web sitesi ve sosyal medya kanallarından sunuyor.

"Kanserle etkili bir mücadele, her birimizin farkındalığıyla mümkün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko, farklı kanser türlerinde sağ kalım açısından önemli katkılar sağlamanın yanı sıra hastalığın ilerlemesini geciktirme kapasitesine sahip yenilikçi kanser tedavileri geliştirmeye odaklandıklarını belirterek, kanser tedavisinde başarıyı getiren etmenlerin başında ise doğru tanının geldiğini ifade etti.

Klicko, şunları kaydetti:

"Roche olarak global anlamda da liderlik ettiğimiz kişiye özel tanı ve tedavi çözümlerimiz, bireylerin özgün özelliklerini anlamak için kritik önem taşıyor. Örneğin, bir kişide bulunan kanser tipiyle bir başka kişide bulunan aynı olsa bile, her kanserin genetik mutasyonları farklı olabiliyor ve bu da farklı hastaların aynı tedaviye neden farklı yanıt verdiklerini açıklıyor. Tanı alanında olduğu gibi tedavi alanında da kişiye özel olarak geliştirilen tedavi yöntemleri, etkili ve verimli bir sağlık yönetimi için çok önemli. Kanserle etkili bir mücadele, her birimizin farkındalığıyla mümkün. Bu kapsamda da odağımızda yalnızca hasta veya hasta yakınları değil gelecekte kanser ile karşılaşma ihtimali olan herkes yer alıyor. Çünkü erken evrede tanısı konulabilen kanserlerin tedavisi, henüz bu evredeyken çok daha başarılı sonuçlar verebiliyor. Bu nedenle "Var mısın?" çağrımızın odağında da toplumun bir parçası olan herkes yer alıyor."

Kanserin yalnızca hastayı değil aynı zamanda aile ve yakınlarını da etkilediğini Klicko, "Roche Türkiye olarak, hem hasta ve hasta yakını hem de toplumsal farkındalığı artırmak adına bugüne kadar pek çok çalışma yürüttük. Alanında uzman derneklerin iş birliğinde hayata geçirdiğimiz, kansere dair güncel ve doğru bilgilerle toplum farkındalığını artırmayı hedeflediğimiz "Yaşam İçin" web sitesi ve sosyal medya kanallarıyla herkese kanser hakkında bilinçlenmenin önemini hatırlatarak, 'yaşam için birlikte harekete geçmeye var mısın?' diyoruz." açıklamasında bulundu.

"Kanser tedavisinde çok ciddi ilerlemeler kaydedildi"

Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Burçak Çelik de Roche'un kanser bakımını dönüştürmek amacıyla yenilikçi tanı ve tedavi çözümleri geliştirdiğini bildirerek, "Dijital teknolojilerin ve klinik araştırmaların gelişimi sayesinde kanser biyolojisinin daha iyi anlaşılması, bizim de daha yenilikçi tanı ve tedavi çözümleri sunmamızı sağlıyor. Moleküler analizler ve biyobelirteçlerin keşfi ile kanser tedavisinde çok ciddi ilerlemeler kaydedildi. Kanser tedavisi, geniş kemoterapiden hedefe yönelik tedavi ve immünoterapilere dönüşüyor. Ek olarak, yeni nesil dizileme, sıvı biyopsiler ve yapay zeka destekli yenilikçi teknolojiler, kişiye özel sağlık hizmetlerine çok önemli faydalar sağlıyor. Bu gelişmeler, milyonlarca hasta için hastalığın doğal seyrini değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Roche'un uzun vadede hedefinin kanserin tüm türlerinin önlenmesine veya iyileştirilmesine yardımcı olmak olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bilimsel uzmanlığımız, AR-GE çalışmalarımız, geliştirdiğimiz genomik profilleme testlerimiz ve büyük veriden faydalanan medikal teknoloji girişimleri ile yaptığımız iş birlikleri sayesinde hastalara kanserle mücadelelerinde çok daha fazla fayda sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında 20 yeni kuruma patoloji çözümlerimizi sunduk ve daha fazla hasta için fayda yaratmayı başardık."

Açıklamada verilen bilgiye göre, Roche Türkiye'nin kitlesel farkındalığı artırmak amacıyla kurduğu Yaşam İçin platformu, web sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kanser ile ilgili değerli bilgilerin yer aldığı dijital bir ortam olarak herkesin erişimini bekliyor. Platform üzerinden, kanser türleri ile ilgili detaylı bilgilere, farklı yaş gruplarında kanserle yaşam hakkında önemli verilere, kanserden korunmaya yönelik ipuçlarına ve tedavi yöntemleri özelinde merak edilenlere ulaşılabiliyor. Platform üzerinden, çocuk ve yetişkin hastaların yanı sıra hasta yakınları için de online olarak sunulan ücretsiz psiko-sosyal destek sistemine ulaşılabiliyor.