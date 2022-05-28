Rosatom, Akkuyu NGS sahasında lisanslı personele eğitim vermeye başladı - Son Dakika
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Rosatom, Akkuyu NGS sahasında lisanslı personele eğitim vermeye başladı

28.05.2022 17:35
Rosatom, Akkuyu NGS sahasında lisanslı personele eğitim vermeye başladı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Türkiye'de nükleer santral inşasına yönelik projesi çerçevesinde yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali personel eğitimi devam ediyor.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Türkiye'de nükleer santral inşasına yönelik projesi çerçevesinde yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali personel eğitimi devam ediyor.

Daha önce Rus üniversitelerinde uzmanlık eğitimi almış olan ve Akkuyu Nükleer A.Ş.'de çalışan ilk grup, 2019'da eğitime başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan 2020 yılında izin (lisans) alan Akkuyu NGS'den yaklaşık 40 uzman da Rosatom Teknik Akademisi tarafından geliştirilen operasyonel personel pozisyonları için eğitim programları kapsamında eğitime başladı.

Eğitim programının ilk ayağında Akkuyu NGS'nin referans santrali olan Novovoronej NGS'nin faaliyet halindeki güç ünitesinin sistem ve ekipmanlarını inceleyen Türk nükleer uzmanlar, mayıs ayındaki programın ikinci ayağında ilk kez Türkiye'de eğitime başladı.

Yürütülen eğitim programına ilişkin bilgi veren Rosatom Teknik Akademisi Proje Yöneticisi Natalya Shulepova, "Şu anda Rosatom Teknik Akademisi eğitmenleri, Türkiye'deki uzmanlara referans santral ve sözleşmeli santral arasındaki farklılıklara ilişkin ders veriyorlar. Ardından mayıs ayının sonunda tam ölçekli bir simülatörde eğitim verilmeye başlayacak. Bu önemli adımlar personelin, Akkuyu NGS'nin devreye alınmasına kadar ünite kontrol paneli lisansı almasını sağlayacak. 6 aydır Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Rusatom Service A.Ş.'den meslektaşlarımızla bu aşamaya hazırlanıyoruz" dedi.

2021'de sözleşmenin hayata geçirilmesindeki en önemli olay, Türkiye'deki nükleer santralin eğitim merkezinin yeni eğitim malzemeleri ve bilgisayar eğitim sistemleriyle donatılmasının yanı sıra, Akkuyu NGS sahasının başarılı biçimde entegre bilgi sistemlerine erken erişiminin sağlanmasıydı. Rosatom, 2022'de Akkuyu NGS sahasındaki lisanssız nükleer santral personeline de eğitim vermeyi planlıyor. - MERSİN

Rosatom, Akkuyu NGS sahasında lisanslı personele eğitim vermeye başladı
Rosatom, Akkuyu NGS sahasında lisanslı personele eğitim vermeye başladı
Rosatom, Akkuyu NGS sahasında lisanslı personele eğitim vermeye başladı

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Kaynak: İHA

Türkiye, Nükleer, Akkuyu, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rosatom, Akkuyu NGS sahasında lisanslı personele eğitim vermeye başladı - Son Dakika


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