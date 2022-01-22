Üye Girişi
Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu - Son Dakika

Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu

22.01.2022 13:11
Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu

Küresel bir teknoloji lideri olan Rosatom, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen EXPO 2020'de 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çığır Açan Teknolojiler' programının ana etkinliği olan Küçük Modüler Reaktörler Günü'ne ev sahipliği yaptı.

Küresel bir teknoloji lideri olan Rosatom, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen EXPO 2020'de 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çığır Açan Teknolojiler' programının ana etkinliği olan Küçük Modüler Reaktörler Günü'ne ev sahipliği yaptı.

Küçük Modüler Reaktörler (SMR) Günü, 20 Ocak'ta Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Dünya Nükleer Birliği Başkanı Sama Bilbao Leon ile uluslararası kuruluşlar, yabancı hükümetler ve ortak şirketlerin üst düzey temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşti. Etkinliğe Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Mohamed Al-Hammadi ve Rusya Federasyonu'nun BAE Büyükelçisi Timur Zabirov da katıldı. SMR Günü, küçük modüler reaktörlerin avantajları ile dünya çapında küçük modüler reaktör teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik beklentilerin tartışıldığı uluslararası bir platform haline geldi. Program, küçük modüler reaktörlerin istikrarlı elektrik arzı sağlama ve karbondan arındırma hedeflerine ulaşma ve çeşitli iklimler için faydalarını içeren bir multimedya gösterisiyle başladı.

"Nükleer teknoloji olmadan karbonsuz bir geleceğin mümkün olmadığı ortaya konuldu"

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, küresel düzeyde nükleer enerji algısındaki olumlu değişikliklere dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Şahsen benim için geçen yıl Glasgow'daki BM İklim Değişikliği Konferansı bir dönüm noktasıydı. Bu arada atomla ilgili veya atom enerjisi yanlısı bir konferans değildi, bunu da hatırlatmak isterim. Kelimenin tam anlamıyla o değişim rüzgarlarını hissettim. 'Nükleer teknolojinin barışçıl kullanımı olmadan karbonsuz bir gelecek imkansızdır'. Sadece COP26'da değil, 2021'deki tüm enerji ve iklim konferanslarının kararlarında ve bildirgelerinde nükleer teknoloji olmadan karbonsuz bir geleceğin mümkün olmadığı ortaya konuldu. Sadece değişken enerji kaynakları ile istikrarlı ve düşük karbonlu bir enerji sisteminin varlığının imkansızlığı da anlaşıldı. Nükleer santrallerin kapatılmasının, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasına değil, daha fazla hidrokarbon kullanımına yol açacağı ortaya çıktı. Bu haliyle dünya kamuoyu, hidrokarbonlardan uzaklaşılması ve düşük karbonlu bir gelecek için ortak iklim hedefleri için oynayacağı rolün bilincindedir."

"SMR, dünyanın her yerindeki insanlar için eşit enerji fırsatlarına bir katkıdır"

Panel sırasında soruları da yanıtlayan Likhachev, SMR tabanlı nükleer santrallerin avantajlarını anlatarak, "Büyük kapasiteli nükleer güç santrallerinin avantajları açıktır. Yüksek enerji talebi olan ve oldukça gelişmiş altyapıya sahip ülkelerde güvenilir, kesintisiz, düşük karbonlu bir elektrik kaynağına erişim sağlarlar. Küçük modüler reaktörler farklı bir pozisyonda bulunur. Uzak bölgelere, ada devletlerine, düşük enerji ihtiyacı olan ülkelere veya madencilik gibi belirli endüstriyel projelere güç sağlar. SMR teknolojisinin diğer bariz avantajları da var; reaktörlerin modülerliği de dahil olmak üzere, talebi karşılamak için nükleer santralin gücünü artırma veya azaltma yeteneği, nükleer santralin yapım süresinin kısa olması ve daha düşük kurulum maliyetleri gibi. SMR, büyük kapasiteli nükleer santrallerin ekonomik parametreler açısından uygulanabilir olmadığı, coğrafi özellikler veya bölgesel kısıtlamalar nedeniyle mevcut olmadığı yerlere enerji ve ısı taşır. SMR, dünyanın her yerindeki insanlar için eşit enerji fırsatlarına bir katkıdır. Bana göre, herkese düşük karbonlu enerji sağlamak; özellikle neredeyse bir milyar insanın hala böyle bir erişime sahip olmadığı bir dünyada, başarmak için çabalamamız gereken bir hedeftir" dedi.

Rosatom Geliştirme ve Uluslararası İşletme Birimi Direktörü Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov da, Rosatom'un yalnızca küçük nükleer enerji alanında benzersiz bir ürünü temsil etmekle kalmadığını, aynı zamanda Rusya'da halihazırda başarılı bir işletme deneyimine sahip bir referans teknolojisi sunduğunu belirtti. Komarov, "Yüzer güç ünitesi Akademik Lomonosov, Chukotka'nın liman kenti Pevek'e iki yıldan fazla elektrik ve ısı sağlıyor. Ayrıca 2028 yılında şebekeye bağlanacak olan RITM-200N reaktörüne dayalı ilk küçük kapasiteli karada kurulu nükleer santralimizin uygulamasına da Yakutistan'da başladık" diye konuştu.

Ermenistan, Kırgızistan ve Filipinler'den ilgili bakanlıkların ve enerji şirketlerinin temsilcileri ise SMR'nin çok çeşitli ulusal kalkınma görevlerini nasıl çözebileceğinden bahsetti. PJSC Seligdar Başkanı, SMR'lerin şirketin Rusya'nın kuzeyindeki altın yataklarının geliştirilmesi projeleri için öngörülebilir bir fiyata güvenilir bir güç kaynağı sağlayabileceğini kaydetti.

SMR Günü'nde çeşitli anlaşmalar da imzalandı. Kırgızistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile SMR'nin inşasında işbirliğine ilişkin bir 'Mutabakat Zaptı' imzalandı. Rusatom Overseas A.Ş., Ermeni Nükleer Santrali ile işbirliği sözleşmesi ve Seligdar Kamu Anonim Şirketi ile bir niyet mektubu imzaladı. Bir diğer önemli gelişme ise ön fizibilite çalışması yoluyla SMR teknolojisini kullanarak nükleer santrallerin detaylandırılması için Ortak Eylem Planı'nın sanal olarak imzalanması oldu. - MERSİN

Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu
Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu
Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu
Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu

YORUMLAR
500

Birleşik Arap Emirlikleri, Nükleer, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu - Son Dakika Ekonomi


"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı         
14:59
Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu         
14:47
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım         
13:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı         
18:28
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23

Son Dakika Haberleri
14:58 "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı
14:50 Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı
14:46 Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:25 Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
14:09 Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı bu kadar da olmaz dedi
13:54 Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu resti çekti: Herkes kendi işine baksın
13:35 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım
13:34 Esnaf zamlara isyan ediyor: Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 15:06:30. #1.11#
SON DAKİKA: Rosatom, EXPO 2020'de küçük modüler reaktörler ürün serisini sundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement