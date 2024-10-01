Rosatom'un Geleceğin Teknolojileri Üniversitesi Girişimi

Ekonomi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Geleceğin Teknolojileri Üniversitesi kurma girişimi, Dijital BRICS Forumunda görüşüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tataristan'ın Innopolis kentinde düzenlen Dijital BRICS Forumu'nda BRICS üyesi ülkelerin İletişim Bakanları toplantısında Rosatom'un söz konusu girişimi ayrıntılı tanıtıldı ve "Kuantum Üstünlüğü: Tek Başına Yarış mı BRICS Sinerjisi mi?" başlıklı oturumda değerlendirildi.

Rosatom temsilcilerinin Rusya'da Geleceğin Teknolojileri Üniversitesi kurma girişimi, forumun sonuç bildirgesinde yer aldı.

Geleceğin Teknolojileri Üniversitesi'nin, kuantum ve ilgili teknolojiler alanında uluslararası bir araştırma ve eğitim merkezi haline gelmesi planlanıyor. Üniversite, kuantum ve ilgili teknolojiler alanında uluslararası bir araştırma ve eğitim merkezi olmanın yanı sıra biyomedikal, nöroteknolojiler ve yeni malzemeler de dahil olmak üzere geleceğin teknolojilerini bir araya getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Dijitalleşme Direktörü Ekaterina Solntseva, Geleceğin Teknolojileri Üniversitesi'nin ilgili ülkeler arasında bilimsel ve teknik diyalog için bir platform haline gelmesinin yanı sıra, yetenekli bireylerin potansiyelini ortaya çıkararak farklı ülkelerin refahına katkıda bulunacak özel bir bilimsel iş birliği dili oluşturulmasına olanak sağlayacağını umduklarını kaydetti.

Rosatom'un yeni bilimsel ve teknolojik alanların geliştirilmesinde büyük uzmanlığa sahip olduğu aktarılan açıklamada, "Bu çalışmaları, ortaklarımızla birlikte Geleceğin Teknolojileri Üniversitesi bünyesinde sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da desteklenen üniversitenin kuruluşu, Temmuz 2023'teki ilk Gelecek Teknolojileri Forumu'nun ardından yayımlanan talimatlar listesine dahil edilmişti. Rosatom, Moskova Hükümeti, Rusya Kuantum Merkezi ve diğer ortak kuruluşlarla birlikte üniversitenin kurucu ortağı olacak.