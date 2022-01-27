Rus sanayiciler Kayseri OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika

Rusya'nın önemli sanayi bölgelerinden Piskov'dan bir heyet Kayseri Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

Kayseri OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus heyette Piskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Komitesi Başkanı Andrey Miheev ve Piskov'daki Özel Ekonomik Bölgesi Moglino'nun Yatırım Projeleri Başkanı Ekaterina Pıhtina da yer aldı.

Konuk heyete Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve üretimle ilgili bilgiler veren OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Katırcıgil, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesine destek verdiklerini belirtti.

Andrey Miheev de bölgeleri hakkında bilgi vererek, ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.