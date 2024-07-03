Rusya'da Otomobil Satışları 2024'te Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rusya'da Otomobil Satışları 2024'te Artacak

Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB), Rusya'da otomobil satışlarının 2024'te tahminlerden daha yüksek seviyede gerçekleşeceğini bildirdi. AEB'ye bağlı Otomobil Üreticileri Komitesi Başkanı Aleksey Kalitsev, Rusya'da otomobil satışlarında güçlü bir büyüme öngördüklerini ve 2024'te 1 milyon 300 bin otomobil satılacağı tahmininde bulunduklarını belirtti. Rus hükümetinin otomobil üretimini artırmaya yönelik adımlar atmasıyla birlikte, yıl sonu otomobil satış tahmini 1 milyon 450 bine yükseltildi.

03.07.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB), ülkedeki otomobil satışlarının 2024'te tahminlerden daha yüksek seviyede gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

AEB'den yapılan yazılı açıklamada, AEB'ye bağlı Otomobil Üreticileri Komitesi Başkanı Aleksey Kalitsev'in değerlendirmelerine yer verildi.

Kalitsev, yılbaşında Rusya'daki otomobil satışlarında yılın ilk yarısında güçlü bir büyüme öngördüklerini ve 2024'te 1 milyon 300 bin otomobil satılacağına dair tahminde bulunduklarını hatırlattı.

Rus hükümetinin otomobil üretimini artırmaya ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinden ithalatı düzenlemeye yönelik adımlar attığına işaret eden Kalitsev, çeşitli ekonomik ve siyasi unsurları da dikkate alarak yıl sonu otomobil satış tahminini 1 milyon 450 bine yükselttiklerini söyledi.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını artırmasıyla 2023'te toparlanma sürecine girmişti.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki yeni otomobil satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 884 bine çıktı.

Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Otomobil Satışları 2024'te Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:54 Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:34:30. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da Otomobil Satışları 2024'te Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement