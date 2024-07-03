Rusya'da Otomobil Satışları 2024'te Artacak

Ekonomi

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB), ülkedeki otomobil satışlarının 2024'te tahminlerden daha yüksek seviyede gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

AEB'den yapılan yazılı açıklamada, AEB'ye bağlı Otomobil Üreticileri Komitesi Başkanı Aleksey Kalitsev'in değerlendirmelerine yer verildi.

Kalitsev, yılbaşında Rusya'daki otomobil satışlarında yılın ilk yarısında güçlü bir büyüme öngördüklerini ve 2024'te 1 milyon 300 bin otomobil satılacağına dair tahminde bulunduklarını hatırlattı.

Rus hükümetinin otomobil üretimini artırmaya ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinden ithalatı düzenlemeye yönelik adımlar attığına işaret eden Kalitsev, çeşitli ekonomik ve siyasi unsurları da dikkate alarak yıl sonu otomobil satış tahminini 1 milyon 450 bine yükselttiklerini söyledi.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını artırmasıyla 2023'te toparlanma sürecine girmişti.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki yeni otomobil satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 884 bine çıktı.