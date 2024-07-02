Rusya'da Yeni Otomobil Satışları Yüzde 63 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'da Yeni Otomobil Satışları Yüzde 63 Arttı

Rusya'da yeni otomobil satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 884 bine çıktı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgileri paylaştı. Yerli otomobil satışları yüzde 35 artışla 373 bine çıkarken, yeni otomobil satışları da yüzde 63 artışla 884 bine yükseldi. Ayrıca, yeni elektrikli otomobil satışları yüzde 137 artarak 11 bin 200'e ulaştı. Rusya'da otomobil satışları, Çinli şirketlerin ihracatını artırması ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girdi.

02.07.2024 16:31
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Rusya'da yeni otomobil satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 884 bine çıktı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, yerli otomobil satışlarının yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 373 bine çıktığına işaret edilirken, söz konusu dönemde yeni otomobil satışlarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 884 bine yükseldiği belirtildi.

Yeni elektrikli otomobil satışlarının da yüzde 137 artarak 11 bin 200'e çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, hazirandaki yeni otomobil satışının da yıllık bazda yüzde 39 artarak 145 bine çıktığı kaydedildi.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya'da Yeni Otomobil Satışları Yüzde 63 Arttı - Son Dakika

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