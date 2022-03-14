Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14.03.2022 18:11
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın Azak Denizi Limanı'ndan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rusya'nın Azak Denizi Limanı'ndan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rusya'nın Azak Denizi Limanı'ndan çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü, 140 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı Mubariz İbrahimov isimli yük gemisi, saat 15.45'te Çanakkale Boğazı'na girdi. Boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen gemi, saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

Rusya'dan gelen ikinci ayçiçek yağı yüklü yük gemisinin 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması planlanıyor. - ÇANAKKALE

Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi Çanakkale Boğazı'dan geçti Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi Çanakkale Boğazı'dan geçti

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Çanakkale, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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