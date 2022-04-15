Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021 geliri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021 geliri açıklandı

15.04.2022 17:32
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021 geliri açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 artışla 10,2 milyon ruble gelir elde ettiği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 artışla 10,2 milyon ruble gelir elde ettiği açıklandı.

Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki kişilere ilişkin yayımlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2020'de 9,9 milyon ruble kazanan Putin'in geliri, geçen yıl 10,2 milyon rubleye (yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) yükseldi.

Geçen yıl Rusya Başbakanı Mihail Mişustin 18,3 milyon, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 12,6 milyon, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise 16,6 milyon ruble gelir elde etti.

Beyana göre, Putin'in Rusya'da 2 apartman dairesi, 2 otomobil garajı ve 3 otomobili bulunuyor.

YORUMLAR
500
Putin: '(Yaptırımlar) Rusya da sorunlar yaşıyor ancak yeni fırsat pencereleri açılıyor' Putin: '(Yaptırımlar) Rusya da sorunlar yaşıyor ancak yeni fırsat pencereleri açılıyor' Putin: 'Ukrayna'daki askeri operasyon amacına ulaşacak' Putin: 'Ukrayna'daki askeri operasyon amacına ulaşacak'

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Kremlin, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021 geliri açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
16:16 Ünlü yorumcu açıkladı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla transfer için görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 17:38:56. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021 geliri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement