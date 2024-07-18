Rusya, Kongo ile Hidroelektrik ve Nükleer Enerji İşbirliği Anlaşması Yaptı

Ekonomi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Kongo ile hidroelektrik ve nükleer enerji alanında işbirliğine yönelik anlaşma sağlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Rosatom Genel Müdür Yardımcısı ve Uluslararası Faaliyetler Birimi Direktörü Nikolay Spasskiy'nin Kongo'ya ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Spasskiy'nin, ziyareti kapsamında Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso ile de görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Nükleer enerjinin barışçıl kullanımı ve hidroelektrik enerjide işbirliğine ilişkin mutabakat anlaşmaları imzalandı." denildi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev şubatta Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, Afrika'da yeni nükleer santraller inşa edilmesi için çeşitli ülkelerden başvurular aldıklarını söylemişti.