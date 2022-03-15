Rusya'nın "en çok kayrılan ülke statüsü" bugün kaldırılıyor - Son Dakika
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Rusya'nın "en çok kayrılan ülke statüsü" bugün kaldırılıyor

15.03.2022 13:58
Rusya'nın "en çok kayrılan ülke statüsü" bugün kaldırılıyor

Avrupa Birliği (AB) ve G7 üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülke, Rusya'ya Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesindeki "en çok kayrılan ülke" statüsünün bugün itibarıyla uygulanmayacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve G7 üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülke, Rusya'ya Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesindeki "en çok kayrılan ülke" statüsünün bugün itibarıyla uygulanmayacağını bildirdi.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Rusya'nın DTÖ'de en çok kayrılan ülke statüsünün durdurulması kararına ilişkin açıklama yayımladı.

AB ve G7 ülkeleri ile Arnavutluk, Avustralya, İzlanda, Güney Kore, Moldova, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya ve Norveç'in bugün itibarıyla Rusya'ya DTÖ çerçevesinde tanınan statüyü uygulamayacaklarını belirten Dombrovskis, söz konusu kararın çok güçlü bir siyasi işaret olduğunu kaydetti.

Dombrovskis, Rus ürünlerinin artık en çok kayrılan ülkelere uygulanan muameleden faydalanamayacağına dikkati çekerek, bunun Rusya'yı DTÖ üyesi olarak önemli ticari avantajlardan mahrum bırakacağını ifade etti.

Söz konusu uygulamanın DTÖ anlaşmasının güvenlik muafiyetleri kapsamında yapıldığına işaret eden Dombrovskis, Rusya'nın küresel sistemde dışlandığını anlattı.

Dombrovskis, " Belarus'un DTÖ'ye katılımını da askıya alacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'yı uluslararası finansal sistemden daha fazla tecrit etme konusunda kararlı olduklarını belirten Dombrovskis, Rusya'nın derhal Ukrayna işgaline son vermesi gerektiğini kaydetti.

"En çok kayrılan ülke" ilkesi

Söz konusu ilke, DTÖ üyesi ülkelerin ticari partnerleri arasında ayrım yapmamasını zorunlu kılıyor.

Bir başka deyişle, bir üye ülke, herhangi bir ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygulamak zorunda bulunuyor.???????

Bu ilkenin çeşitli istisnaları bulunurken, bunlar, gümrük birlikleri, serbest ticaret anlaşmaları gibi bölgesel ticaret anlaşmaları ve genelleştirilmiş tercihler sistemi gibi gelişme yolundaki ülkeler lehine düşük gümrük vergisi alınması veya gümrük vergisinin alınmaması gibi ayrımcı nitelikteki uygulamalar ile anlaşmanın öngördüğü anti-damping ve telafi edici vergiler gibi bazı diğer uygulamaları içeriyor.

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Dünya Ticaret Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın 'en çok kayrılan ülke statüsü' bugün kaldırılıyor - Son Dakika


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