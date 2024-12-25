Rusya'nın Gaz İhracatı Artıyor

Ekonomi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'ya doğal gaz ihracatının bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artışla 50 milyar metreküpe ulaştığını bildirdi.

Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, doğal gazın, çevre dostu bir enerji kaynağı olduğunu belirtti.

Rus gazının lojistik bakımdan avantajlı bir konumda olduğuna işaret eden Novak, "Rus gazı fiyat bakımından da en karlı kaynak durumunda." dedi.

Novak, yaptırımlara rağmen Rus gazına güçlü bir talep bulunduğunu aktararak, "Bu yıl Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatımız yaklaşık yüzde 18 ila 20 arttı. Toplamda bu yılın 11 ayında boru hatları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikimiz 50 milyar metreküpe ulaştı." diye konuştu.

Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 31 Aralık'ta sona erme ihtimali son dönemde güçlenirken, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa atıl duruma düşmüştü.

Rusya söz konusu gelişmeler nedeniyle son dönemde küresel LNG ihracatını artırmaya yönelik adımlar atıyor.