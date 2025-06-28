Safi Holding'den Liman Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Safi Holding'den Liman Yatırımı

28.06.2025 19:31
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Hakan Safi, 2032'ye kadar liman kapasitelerini üç katına çıkaracak yatırım planlarını duyurdu.

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, 2032'ye kadar liman kapasitelerini üç katına çıkaracaklarını belirterek, bu kapsamda yatırım yapmaya başladıklarını söyledi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu 2025, üst düzey politika yapıcıları, uluslararası örgüt ve finans kuruluşlarının temsilcilerini, endüstri liderlerini, özel sektör temsilcilerini ve alanında önde gelen uzmanları bir araya getirdi.

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, forum kapsamında düzenlenen AA Akademi Müdür Yardımcısı Dr. Bilgay Duman moderatörlüğündeki "Ulaştırma Koridorlarının Kalkınmayı Harekete Geçirme Gücü" başlıklı oturumda sunum yaptı.

Sunumun ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Safi, Derince Limanı'nı, Devlet Demir Yollarından 2014-2015'te yapılan özelleştirme ihalesiyle 543 milyon dolar karşılığında 39 yıllığına açık arttırma ile kazandıklarını anımsattı.

O dönem, liman işletmesini pahalıya aldıkları yönünde eleştiriler geldiğini söyleyen Safi, şöyle devam etti:

"O gün 'Bu kadar büyük paralar niye verildi' derken, bugün artık 'İyi ki verilmiş' deniyor. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizmiş olduğu vizyonla alakalı olan bir durum. Biz Cumhurbaşkanımıza, ülkemizin geleceğine, gençlik fırsatımıza güvendik. Dünyadaki bütün büyük limanları gezdik, dolaştık. Ülkemize en güzel limanı yapmak için uğraştık. Bunun neticesinde güzel bir liman yapmayı başardık. Bunun neticesinde 80'den fazla ülke ile ticaret yapıyoruz ve onların bize olan teveccühlerini görüyoruz."

Safi, hizmet ihracatını dünyada başka ülkelere de götürmeyi amaçladıklarından söz ederek, bununla ilgili tekliflerin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin lojistik açıdan önemine değinen Safi, "Etrafımızda Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Endonezya gibi birçok bölgeden bir milyarlık bir nüfus ve lojistik ağı var. Bu haritalar yüzyıl önce de vardı Türkiye'de. Fakat bugün bu haritanın ne kadar önemli olduğunu stratejik ve jeopolitik olarak da görmeye ve kullanmaya başladık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, gelecekte çok daha hızlı büyüyecektir"

Safi, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği ciddi altyapı ve üstyapı yatırımlarına kendilerinin de liman yatırımı yaparak dahil olduklarına işaret ederek, geldikleri noktada limanlarını 20 kat civarında büyüttüklerini paylaştı.

Türkiye'nin 2000'lerde 60-70 milyar dolarlarda seyreden dış ticaret hacminin bugün 600 milyar doları geçtiğini vurgulayan Safi, "Önümüzdeki 10 sene içerisinde bunun üç katına çıkacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki mevcut limanların, otoyolların, hava yollarının, demir yollarının şu anki duruma yetiyor gözükse bile 10-20 sene içerisinde yetmeyeceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda Türkiye gelecekte çok daha hızlı, iyi büyüyecektir." diye konuştu.

Safi, Türkiye'nin Dubai, Londra veya Singapur'dan çok daha güzel şehirler yaratabileceğine de dikkati çekerek, "Hepsinin çekim merkezi olabiliriz. Bunun için de güçlü irade lazım, güçlü millet lazım, güçlü ekonomi lazım. O yüzden etrafımızda ne kadar savaş da olsa bizim burada rol model ülke olma durumumuz var." dedi.

Bu hedefler doğrultusunda gelecek 20-30 yıllarını planlamaya çalıştıklarına dikkati çeken Safi, limanlarını daha da büyüterek kapasitesini 3 katına çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı.

Safi, yerli ve milli şirketlerin öneminin arttığını da vurgulayarak, artık Türkiye'nin kendi markalarını yaratarak dünyaya ihraç etmeye başlaması gerektiğini ve bunu yapacak ekibe, insan gücüne ve bilgi birikimine sahip olunduğunu kaydetti.

"Biz de ticaret alanında yerimizi almak istiyoruz"

Amaçlarının Türkiye'yi hak ettiği yerlere getirmek olduğunu aktaran Safi, Türkiye'nin dünyada 11. ekonomi olduğunu fakat gelecek 10 yıl içerisinde Türkiye'nin 8. veya 7'nciye ulaşacağı değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemde limanlarının kapasitesini üç katına çıkaracakları bilgisini paylaşan Safi, sözlerini şöyle tamamladı:

Derince Limanımızın kapasitesini ilk etapta 2 katına sonra 3 katına çıkaracağız. Bu yatırımların siparişlerini verdik ve 2032'den önce biz limanımızın kapasitelerini üç katına çıkarmış olacağız. Türkiye'nin dünyadaki konumunda biz de ticaret alanında yerimizi almak istiyoruz. Bu anlamda yatırımlarımızı yapmaya başladık. Bunun neticesinde Türkiye'yi dünyada hak ettiği ülkeler seviyesinde hep birlikte görmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Safi Holding'den Liman Yatırımı - Son Dakika

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