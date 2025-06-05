sahibinden.com "İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu"nu yayımladı

sahibinden.com, İsveç Çevre Araştırmaları Enstitüsü (IVL) işbirliğiyle hazırladığı "İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu"nun sonuçlarını "5 Haziran Dünya Çevre Günü"nde paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5. defa yayımlanan rapor, ikinci el ürünlerin tercih edilmesinin çevresel etkilerini somut verilerle ortaya koyarken, döngüsel ekonomiye sağlanan katkıyı da ölçümlüyor.

sahibinden.com bünyesindeki 24 ana kategori ve 204 alt kategorideki ikinci el satışlar dolayısıyla yaklaşık 11,6 milyon ton karbondioksit eşdeğeri (CO2) sera gazı emisyonu önlendi. Bu rakam, İstanbul'daki tüm binek araçların yaklaşık 6 ay boyunca trafikten çekilmesine eşdeğer bir çevresel kazanım sunuyor.

İkinci el ekonomisinin ham madde tasarrufuna katkısı da çarpıcı boyutlara ulaştı. Çelik tasarrufu 673 bin ton olurken, bu oran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün inşasında kullanılan çelik miktarının 25 katına denk geliyor.

Öne çıkan bir diğer veri ise 126 bin ton alüminyum tasarrufu oldu. Bu miktar, 1909 adet Boeing 747 uçağının üretiminde kullanılabilecek alüminyum miktarına eşdeğer.

Ayrıca, platform üzerinden yapılan alışverişler 189 bin ton plastik tasarrufuna olanak sağladı. Tasarruf edilen bu plastik miktarıyla, dünyanın en yüksek binası Burc Halife'nin yaklaşık dörtte biri büyüklüğünde bir oyuncak gökdeleni inşa edilebiliyor.

Hesaplama yöntemi, yeni bir ürünün üretiminden, taşınmasından ve kullanım ömrü sonundaki atık yönetiminden kaynaklanan çevresel etkilerin, ikinci el ürün kullanımıyla önlenmesi prensibine dayanıyor.

IVL'in veri tabanları ve bilimsel metodolojisi kullanılarak yapılan analizler, ikinci elin çevresel faydalarını ortaya koyuyor.

"Sürdürülebilirliğin toplumsal bir hak olarak görünmesi gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, sürdürülebilirliğin sadece çevresel bir zorunluluk değil, toplumsal bir hak olarak görünmesi gerektiğini belirtti.

"'Geleceği Sahiplen" sloganıyla belirledikleri sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda "Dünyayı Sahiplen", "Dönüşümü Sahiplen" ve "Eşitliği Sahiplen" başlıkları altında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Peker, "sahibinden.com olarak ikinci el ürün alışverişinin yaygınlaşmasını desteklerken, bu alışkanlığın ardındaki değer sistemini de güçlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Peker, bir ürünün tekrar kullanılmasını sağlamak kadar, bu süreci çevreleyen farkındalık, erişilebilirlik ve toplumsal bilincin de kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü biz inanıyoruz ki ikinci el, sadece ekonomik bir tercih değil, kaynaklara saygının, emeğe değer vermenin ve sürdürülebilir bir yaşama inanmanın somut ifadesidir." değerlendirmesini yaptı.