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Sakarya'da ocakta üretilen 16 bin 863 araç dünya yollarında - Son Dakika

Sakarya'da ocakta üretilen 16 bin 863 araç dünya yollarında

15.02.2022 10:14
Sakarya'da ocakta üretilen 16 bin 863 araç dünya yollarında

Türkiye'nin otomotiv ihracatında yılın ilk ayında yüzde 24,1 paya sahip Sakarya, ürettiği 16 bin 863 aracı yurt dışına sattı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında yılın ilk ayında yüzde 24,1 paya sahip Sakarya, ürettiği 16 bin 863 aracı yurt dışına sattı.

İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak ayında 119 ülke ve 8 serbest bölgeye 428 milyon 680 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yılın ilk ayında kentte en çok ihracat 373 milyon 248 bin dolarla otomotiv endüstrisinde yapılırken, Toyota, Otokar ve TürkTraktör fabrikalarında üretilen 22 bin 670 aracın yüzde 74,3'ü ihraç edildi.

Her 100 araçtan 74'ü yurt dışına satıldı

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk ayında traktör de dahil üretilen 94 bin 114 araçtan 69 bin 170'i ihraç edildi.

Bu satışta yüzde 24,1'lik paya sahip Sakarya, ürettiği 22 bin 670 aracın yüzde 74,3'üne denk gelen 16 bin 863'ünü ihraç etti. Böylece banttan indirilen her 100 araçtan 74'ü yurt dışına satıldı. Ayrıca, kentte günde 731 araç banttan indirildi, 544'ü ihraç edildi.

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, söz konusu dönemde 19 bin 193 otomobil, 22 kamyonet, 33 otobüs, 62 midibüs, 104 küçük kamyon ve 3 bin 256 traktör üretti.

Toyota üretim ve ihracatta lider

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota zirvedeki yerini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, ocakta toplamda 19 bin 193 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 80,8'ine denk gelen 15 bin 524 aracı ihraç etti.

Yılın ilk ayında 3 bin 256 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 38,3'üne denk gelen 1250 traktörü yurt dışına sattı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da ocakta ürettiği 221 aracın 89'unu ihraç etti.

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Tragger, Sakarya, Türkiye, TOYOTA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da ocakta üretilen 16 bin 863 araç dünya yollarında - Son Dakika Ekonomi


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