Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Süs Bitkiciliği Sektörü Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Süs Bitkiciliği Sektörü Değerlendirme Toplantısı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Süs Bitkiciliği Sektörü Değerlendirme Toplantısı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından düzenlenen 'Süs Bitkiciliği Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda, Sakarya'nın peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün geleceği için yol haritası belirlendi. Toplantıda ayrıca her yıl gerçekleştirilen PSB Anatolia Fuarı ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Sakarya'nın süs bitkiciliği sektöründe yükselişini sürdürdüğü ve üretim alanı itibarıyla Türkiye'de ikinci sırada yer aldığı vurgulandı. Toplantıya Sakarya'nın belediye başkanları, SATSO üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

16.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) "Süs Bitkiciliği Sektörü Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün geleceği için Sakarya'nın yol haritasının belirlenmesi ve her yıl gerçekleştirilen PSB Anatolia Fuarı ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın peyzaj ve süs bitkisi sektöründe son yıllarda yükselişini sürdürdüğünü söyledi.

Sakarya'nın süs bitkiciliği sektöründe 5 milyon dolarlık ihracatla 9. sırada yer aldığını aktaran Altuğ, "Dış mekan süs bitkisinde 10 bin dekar üretim alanına sahip olan ilimiz, üretim yaptığı alan itibarıyla Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde yapılan üretimin de yüzde 25'ine sahip bir iliz." dedi.

Altuğ, her yıl düzenlenen fuar sürecinde oda olarak ciddi çaba sarf ettiklerini belirterek, zirai üretim kapsamında kente bir de Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi kazandırdıklarını kaydetti.

Doku Kültürü Laboratuvarının 2021'den bu yana dünyanın en büyük orkide firmalarına ihracat gerçekleştirir pozisyona geldiğine işaret eden Altuğ, geçen ay başlatılan UR-GE projesinin Sakarya'daki üreticilere ciddi destekler sunacağını sözlerine ekledi.

"Sakarya'nın üretim kapasitesini destekleyecek her çalışmanın içinde yer alacağız"

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar da sektörün Sakarya'da gelişimini yakından takip ettiklerini, üretimi artırmak için gereken özveriyi ortaya koyacaklarını anlattı.

Sakarya'nın yapısı itibarıyla dış mekan süs bitkiciliğinde birçok avantaja sahip olduğuna değinen Alemdar, "Üreticinin desteklenmesi ve fuar alanı gibi konularda ortak akılla hareket etmeyi benimsiyoruz. Sektörümüzün sorunlarıyla ilgili her zaman yanınızda olacağız. Sakarya'nın üretim kapasitesini destekleyecek her çalışmanın içinde yer alacağız." diye konuştu.

Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bekir Uztürk ise süs bitkiciliği sektörünü önemsediklerini ve imkanları dahilinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıya, Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, SATSO üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Süs Bitkiciliği Sektörü Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

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