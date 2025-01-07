Salesforce: Tatil Satışları Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Salesforce: Tatil Satışları Rekor Kırdı

Salesforce, tatil dönemi perakende satışlarının dünya genelinde 1,2 trilyon dolara yükseldiğini bildirdi.

07.01.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'li yazılım şirketi Salesforce, tatil dönemi perakende satışlarının dünya genelinde 1,2 trilyon dolar, ABD'de ise 282 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını bildirdi.

Salesforce, 1,5 milyar alışveriş ve 1,6 trilyon sayfa görüntülemesinin analizine dayanan 1 Kasım-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan tatil sezonu verilerini yayımladı.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, çevrim içi satışların yeni zirvelere ulaştığı ifade edilerek, tatil sezonunda perakende satışların dünya genelinde yüzde 3 artarak 1,2 trilyon dolara yükseldiği belirtildi.

Bu dönemde ABD'deki satışların yüzde 4 artışla 282 milyar dolar olduğu aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği'nde de yüzde 1 artış kaydedildiği ifade edildi.

Açıklamada, beklenenden daha iyi geçen tatil alışveriş sezonunun, artan tüketici harcamalarının yanı sıra mobil ve sosyal medya ticaretindeki artışlardan güç aldığını gösterdiği vurgulandı.

Ancak, alışveriş yapanların şimdiden 122 milyar dolarlık ürünü iade ettiğine değinilen açıklamada, hem tüketicilerin hem de perakendecilerin, ürün önerileri ve kişiselleştirilmiş sipariş desteği yoluyla tatil alışverişi deneyimlerini geliştirmek için yapay zeka kullanımına yöneldiği aktarıldı.

Bunların tüm çevrim içi siparişlerin yüzde 19'unu oluşturduğu ifade edilen açıklamada, yapay zeka desteğiyle yapılan alışverişin 2023 tatil sezonuna göre yüzde 6 arttığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Salesforce Tüketici Analizleri Direktörü Caila Schwartz, "Perakendeciler güçlü bir tatil sezonu geçirdi, ancak bir önceki yıla kıyasla iade oranındaki yüzde 28'lik artış bazı endişelere neden oluyor." ifadesine yer verdi.

Yapay zekayı benimseyen perakendecilerin bunun faydalarını şimdiden görmeye başladığına işaret eden Schwartz, perakendecilerin iadelerden kaynaklanan gelir kayıplarını en aza indirme ve müşterilerle yeniden etkileşim kurma hedefleri nedeniyle yapay zeka araçlarının bu yıl daha kritik olacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Alışveriş, Dünya, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salesforce: Tatil Satışları Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 ABD kabusu yaşıyor: 6 eyalette OHAL ilan edildi, binlerce uçuş iptal oldu ABD kabusu yaşıyor: 6 eyalette OHAL ilan edildi, binlerce uçuş iptal oldu
00:08 ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı
23:05 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan çok konuşulacak ’af’ açıklaması MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan çok konuşulacak 'af' açıklaması
22:41 Ferdi Tayfur’un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?
19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi
09:27 Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine’de belirlenecek Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine'de belirlenecek
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2025 01:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: Salesforce: Tatil Satışları Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.