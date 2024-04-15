Manisa'nın Salihli ilçesinin kırsal mahallelerinde, son yıllarda yine gözde ürün haline gelen tütünde dikim telaşı başladı.
Salihli'de havaların ısınmasıyla birlikte binlerce ailenin geçim kaynağı olan ve son yıllarda yine gözde ürün haline gelen tütünde dikim sezonu kırsal mahallelerde başladı. Salihli'nin özellikle kırsal mahalleleri olan Kale, Kemer, Hacıhıdır, Poyraz ve Kurttutan'ın en önemli geçim kaynağı olan tütünde üreticiler fideleri toprakla buluşturuyor. Üreticilerin Ocak ve Şubat aylarında tohumdan örtü altında oluşturdukları ocaklarda yetiştirdikleri fidelerin dikim zamanı geldi. Sabah saatlerinde büyüyen fideleri tek tek toplayan üreticiler, traktöre takılan dikim makinesi veya elle tütün fidelerini tek tek toprakla buluşturdu. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Salihli'de Tütün Dikim Sezonu Başladı - Son Dakika
Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
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