Salihli'de Tütün Dikim Sezonu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Salihli'de Tütün Dikim Sezonu Başladı

Salihli\'de Tütün Dikim Sezonu Başladı

Salihli'nin kırsal mahallelerinde, havaların ısınmasıyla birlikte tütün dikim sezonu başladı. Kale, Kemer, Hacıhıdır, Poyraz ve Kurttutan gibi mahallelerde tütün üreticileri fideleri toprakla buluşturuyor.

15.04.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
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Manisa'nın Salihli ilçesinin kırsal mahallelerinde, son yıllarda yine gözde ürün haline gelen tütünde dikim telaşı başladı.

Salihli'de havaların ısınmasıyla birlikte binlerce ailenin geçim kaynağı olan ve son yıllarda yine gözde ürün haline gelen tütünde dikim sezonu kırsal mahallelerde başladı. Salihli'nin özellikle kırsal mahalleleri olan Kale, Kemer, Hacıhıdır, Poyraz ve Kurttutan'ın en önemli geçim kaynağı olan tütünde üreticiler fideleri toprakla buluşturuyor. Üreticilerin Ocak ve Şubat aylarında tohumdan örtü altında oluşturdukları ocaklarda yetiştirdikleri fidelerin dikim zamanı geldi. Sabah saatlerinde büyüyen fideleri tek tek toplayan üreticiler, traktöre takılan dikim makinesi veya elle tütün fidelerini tek tek toprakla buluşturdu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Kemer, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salihli'de Tütün Dikim Sezonu Başladı - Son Dakika

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