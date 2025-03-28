Samsun\'da Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

Ramazan Bayramı öncesinde Samsun'da çarşı-pazarda yoğunluk arttı. Vatandaşlar giysi, ikramlık ve hediyelik alışverişi için sokaklara akın ederken, esnaf ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Samsun'da çarşı ve pazar yerleri bayram alışverişi için dolup taştı. Ramazan Bayramı'na bir gün kala, vatandaşlar bütçelerine uygun giysi, ikramlık, hediye ve yiyecek arayışıyla sokaklara çıktı. Kent merkezinde yoğunluk nedeniyle adeta 'iğne atsan yere düşmez' deyimine uygun görüntüler oluştu.

Esnaf, bayram öncesi işlerinin iyi olduğunu ve her bütçeye uygun ürünlerin bulunduğunu belirtirken, vatandaşlar ise daha uygun fiyatlar için pazarlık yaparak alışverişlerini tamamladı. Alışveriş yoğunluğundan memnun olan esnaf, bayram gelmeden bayram havası yaşandığını ifade etti. - SAMSUN