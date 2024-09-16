Samsun\'da Çeltik Hasadı Başladı

Ekonomi

Samsun'da, 2024 yılı çeltik hasadının başlaması ile birlikte çeltik kurutma tesislerinde sezon hazırlıkları tamamlandı.

Fındık hasadının hemen ardından bölgede çeltik hasadı için hareketlilik başladı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde de çeltik hasadına peyderpey başlanmasıyla çeltik kurutma tesislerinde de sezon hazırlıkları tamamlanıyor.

Hasat öncesi Samsun İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Orhan Şanlı ile İl Proje Yürütme Biriminden Ziraat Mühendisi Selçuk Türkmen tarafından, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 2021-2022 dönemi ekonomik yatırım projeleri kapsamında çeltik kurutma tesisi projesi yapan Çarşamba ilçesi Aşağıkavacık Mahallesi'nden yatırımcı Mehmet Karkucak'ın işletmesi ziyaret edildi. Tesis sahibi Karkucak, işletmenin günlük 200 ton kurutma kapasitesi olduğunu söyledi. - SAMSUN