Samsun'da enerji işçileri, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanarak 'refah payı' talebinde bulundular.
Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Samsun Şubesi üyeleri, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanarak, taleplerini basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdular. İşçiler hazırladıkları dövizlere "Refah Payı İstiyoruz", "Derede, Tepede, Direkte, Selde, Depremde, Yangında, Enerji, İşçisi", "Emek En Yüce Değerdir", "Yüzde 49,25 Bizim de Hakkımız" yazarken zaman zaman da slogan attılar.
İşçiler adına basın açıklamasını okuyan TES-İŞ Samsun Şube Başkanı Emrah Baylan, "Yürürlük tarihi 1 Ocak olan kamu işçisi üyelerimize yüzde 32,57 oranında zam yapıldı. 1 Mart'ta yürürlüğe giren sözleşme kapsamında enflasyonun daha düşük çıkması nedeniyle gelir kaybına uğrama riskiyle karşı karşıya kaldılar. Girişimlerimiz sonrası imzalanan ek protokol ile Mart ayında yapılacak zammın da asgari yüzde 32,57 olmasını garanti altına aldık. Asgari ücrete bazı kesimlerde yapılan yüksek zamların ardından tüm kamu çalışanlarına 'refah payı' verilmesi talebinde bulunduk. Mart ayı sözleşmesinde elde ettiğimiz kazanımın dışında refah payına ilişkin henüz bir sonuç alınamamıştır. Önemli taleplerimizden biri de vergi adaletidir. Üyelerimizin Ocak ayında aldıkları maaşı, yılsonunda da aynı şekilde almasını istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. Enflasyonun bu şekilde sürekli artması, imzaladığımız sözleşmelerdeki kazanımları ortadan kaldırıyor. Ek iyileştirme protokollerini zorunlu kılmaktadır" dedi.
Basın açıklaması, sloganların atılmasının ardından sonlandı. - SAMSUN
Son Dakika › Ekonomi › Samsun'da enerji işçileri 'refah payı' talebinde bulundu - Son Dakika
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