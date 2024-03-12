Samsun\'da fırınlara Ramazan denetimi

Samsun'da fırınlara Ramazan'ın denetimi yapıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri fırınları denetledi. Vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi yapabilmesi amacıyla denetimler yapan ekipler, Ramazan'ın gelmesiyle denetimlerini sıklaştırdı. Fırın ve unlu mamul satışı yapan iş yerlerine giden ekipler gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından rutin olarak devam eden kontrollerin Ramazan ayı ile daha da sıklaştırıldığını belirten Zabıta Komiseri İlkay Şen, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak rutin olarak yaptığımız denetimlere ara vermeden devam ediyoruz. Ramazan'ın gelmesiyle denetimlerimiz artarak sürüyor. Fırın, tatlı satışı yapan ve üreten iş yerlerinde fiyat tarifesi, gramaj kontrolü ve hijyen denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız şikayetlerini, bize Alo 153'e iletsinler. Kurallara uymayan işletmelere Kabahatler Kanunu'na göre müdahale ediyoruz. Ramazan süresince 'Ramazan denetimlerimiz' devam edecek" dedi. - SAMSUN
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