Samsun'da Hasat Sezonu Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun'da Hasat Sezonu Devam Ediyor

Samsun\'da Hasat Sezonu Devam Ediyor

Samsun genelinde arpa, buğday ve kanola hasadı devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kuraklığa rağmen ürün rekoltesinde önemli artış olduğunu açıkladı. İbrahim Sağlam, buğday hasadıyla ilgili yapılan kontrollerde verimli sonuçlar elde edildiğini belirtti. Ayrıca biçerdöver kullanıcılarına önemli uyarılarda bulundu.

03.07.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun genelinde arpa, buğday ve kanola hasadı devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kuraklığa rağmen ürün rekoltesinde önemli artış olduğunu açıkladı.

İl genelinde arpa, buğday ve kanola hasadına başlandı. Hasatta dane kaybının önlenmesi için Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, biçerdöver ve hasat denetimleri yapıyor. Teknik ekiplerle birlikte, Havza'daki denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2024 yılı buğday hasadına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ürün rekoltesinde önemli artış

Tüm üreticilere 'bol kazançlar' dileyen İbrahim Sağlam, "Bafra ve 19 Mayıs ilçelerimizde başlayan buğday hasadında, il genelinde yapılan biçerdöverle buğday hasadı kontrollerinde, buğday verimi 370 kg/dekar alan, hasat edilen ürün oranı yüzde 60, dane kaybı yüzde 0,5-1 kg/da, biçim fiyatı 250-350 TL arası, buğday fiyatı 7,5-8 TL/Kg olarak tespit edilmiştir. Hububatların topraktan çıkışına denk gelen tarihlerde ilimizde yağışların beklenenden az olmasına bağlı olarak ekinler boy atamamıştır. Ancak mayıs yağmurları ile birlikte zarar eşiğinden dönülerek, ürün kalitesinde olumlu gelişmeler yaşanmış olup, ürün rekoltesinde önemli artış gözlenmiştir. Bu da bizim ve üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür" dedi.

Biçerdöver kullanıcılarına önemli uyarılarda bulunan Sağlam, "Biçerdöver operatörlerimizi önemsiyoruz. Bol ve bereketli hasat sezonu geçirmemizde katkıları büyük. Biçerdöverleri kullanırken hızlı gitmemelerini, anızları istenilen düzeyde biçmelerini, dane kaybının en az seviyede olmasını hassasiyetle vurguluyorum. Operatörlerimizin araçlarında mutlaka yangın tüpü bulundurmalarını, sigara içilmemesini tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bu vesileyle çiftçilerimizin ürününün bol, kazançlarının bereketli olmasını dilerim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sağlam, Samsun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Hasat Sezonu Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:52 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:15 Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 20:10:26. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Hasat Sezonu Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement