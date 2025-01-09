Samsun'da Kenevir Üretimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Kenevir Üretimi Başladı

Samsun\'da Kenevir Üretimi Başladı

Samsun'da kenevir üretimi, tohum ve elyaf elde etmek amacıyla yönetmelik çerçevesinde başladı.

09.01.2025 15:14
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Türkiye'de en fazla kenevir yetiştirilen il olan Samsun'da, 'tohum' ve 'elyaf' elde etmek adına üretim başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Yönetmelik hükümlerine göre 'tohum' veya 'elyaf' dışında kenevir üretiminde yasal izin almadan üretim yapılan kenevirler ruhsatsız üretim olarak değerlendirilecektir" dedi.

Samsun'da 2025 yılı kenevir üretimi 1 Ocak 2025 tarihi ile başladı. Üretimler, sözleşmeli tarım ve mevcut yönetmelik kapsamında izin alınarak, yönetmelik hükümlerine göre sadece 'tohum' veya 'elyaf (lif)' elde etmek amacıyla yapılacak. Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik dışında kalan kenevir üretimleri ise ruhsatsız olarak değerlendirilecek.

"İlimiz lider illerden birisi"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, üretim hakkında açıklamalarda bulundu. Sağlam, "İlimiz kenevir üretimi konusunda lider illerden birisi olup 29842 sayılı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tohum veya elyaf (lif) dışında kenevir üretiminde yasal izin almadan üretim yapılan kenevirler, ruhsatsız üretim olarak değerlendirilecektir. 1 Nisan 2025 tarihi sonrasında kenevir üretimi için yapılan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı ile kenevir üretim izin başvurusu kabul edilmeyecektir. Yönetmelik hükümlerine uygun şartları taşıyan parsel ve üreticilere üretim izini üretim yapılan parselin kayıtlı olduğu mülki amirlik (ilçede kaymakam ilde valilik makamı) tarafından verilmektedir. Ayrıca adı geçen yönetmelik hükümlerine göre AR-GE konulu kenevir tarımında üretim izini valilik makamınca verilmektedir" dedi.

Kenevir üretimi yapmak isteyen üreticilerin, yönetmelikle belirlenen tarihler arasında gerekli müracaatı yapmaları gerektiğini belirten İl Müdürü İbrahim Sağlam, kenevir üretimi için yapılan ÇKS kaydı ile kenevir üretim izin başvurusu yapacak üreticilerin, başvuru sırasında yanında bulundurması gereken evrakları şu şekilde sıraladı:

"Nüfus kayıt örneği, üretim yılına ilişkin ÇKS belgesi, üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir örneğe uygun başvuru formu,(İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilebilir), çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin örneğe uygun taahhütname, (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilebilir)."

Sağlam, mevcut yönetmelik kapsamında kenevir üretimi için izin alacak üreticilerin son günü beklemeden üretim izini almalarının kendi menfaatleri adına uygun olacağını, üreticilerin sözleşmeli tarım kapsamında yürüttükleri bitkisel üretim için ekim/dikimi müteakip sözleşme bilgilerini ilçe müdürlüklerine bırakmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kenevir Üretimi Başladı - Son Dakika

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