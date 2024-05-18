Samsun'da Ocak-Nisan döneminde 6 bin 650 konut satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun'da Ocak-Nisan döneminde 6 bin 650 konut satıldı

Samsun\'da Ocak-Nisan döneminde 6 bin 650 konut satıldı

Samsun'da bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı 33 adet arttı. Türkiye genelinde Nisan ayında 75 bin 569 konut satıldı. Samsun'da ise Nisan ayında bin 457 konut satıldı. Ocak ayında bin 640, Şubat ayında bin 764, Mart ayında bin 789, Nisan ayında bin 457 konut el değiştirdi. 2023 yılı Nisan ayında bin 451 konut satılmış, 2023 yılı 4 aylık dönemde ise 6 bin 617 konut el değiştirmişti.

18.05.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Ocak-Nisan döneminde 6 bin 650 konut satıldı. Samsun'da bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı 33 adet arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Nisan ayında 75 bin 569 konut satıldı. Samsun'da ise Nisan ayında bin 457 konut satıldı.

Samsun'da Ocak-Nisan döneminde 6 bin 650 konut satıldı. Ocak ayında bin 640, Şubat ayında bin 764, Mart ayında bin 789, Nisan ayında bin 457 konut el değiştirdi.

2023 yılı Nisan ayında bin 451 konut satılmış, 2023 yılı 4 aylık dönemde ise 6 bin 617 konut el değiştirmişti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Ocak-Nisan döneminde 6 bin 650 konut satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü Emekli adamı kaçırıp işkence ettiler İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü! Emekli adamı kaçırıp işkence ettiler
10:41 7 Ekim’deki baskının sembol ismi olmuştu Hamas’ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
10:24 KYK yurtları emeklilere açılıyor 1 ay boyunca bedava olacak KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak
10:02 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek
08:46 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu
09:41 Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz
09:19 Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar
09:16 Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı
09:06 Vizesi reddedilenler dikkat Ücreti geri almanın bir yolu var Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var
08:50 ABD’li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:23 SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı
01:29 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler! Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 11:36:52. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Ocak-Nisan döneminde 6 bin 650 konut satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement