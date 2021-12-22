Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 215 bin 731 oldu

Kasım ayında, ülke genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4'ünü otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 17,0'ını kamyonet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 1 milyon 215 bin 731 oldu.

"Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı"

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 19,4, kamyonette yüzde 13,6, kamyonda yüzde 10,3, otobüste yüzde 9,9, otomobilde yüzde 0,7 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 36,0, minibüste yüzde 14,6 ve motosiklette yüzde 2,0 azaldı.

"Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 25 milyon 188 bin 967 oldu"

Kasım ayı sonu itibarıyla ülke genelinde trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

"Kasım ayında 1 milyon 135 bin 228 adet taşıtın devri yapıldı"

Kasım ayında ülke genelinde devri yapılan taşıtların yüzde 71,7'sini otomobil, yüzde15,8'ini kamyonet, yüzde 4,8'ini motosiklet, yüzde 3,6'sını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

"Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 87 bin 603 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı"

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,1 artarak 1 milyon 87 bin 603 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,1 azalarak 37 bin 770 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 49 bin 833 adet artış gerçekleşti.

"Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı"

Antalya'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 1 milyon 215 bin 731 oldu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 189 bin 855 oldu. Burdur'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 142 bin 255 oldu. - ANTALYA