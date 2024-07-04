Samsun'da Turist Sayısında Artış Yaşandı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Turist Sayısında Artış Yaşandı

Samsun\'da Turist Sayısında Artış Yaşandı

Samsun'da yapılan tanıtım faaliyetleri ve turizm çalışmaları sonucunda yerli ve yabancı turist sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. Samsun'un ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı hızlandırıldı, turizm değerleri ön plana çıkarıldı. Kültür Yolu Festivali gibi organizasyonlarla turizm hareketliliği arttı. Bu çalışmaların devam etmesiyle Samsun turizminin yeni rekorlar kırması bekleniyor. Festival turizmi, yaz turizmi, doğa turizmi, spor turizmi ve gastronomi turizmi gibi çeşitlilikler de olumlu havayı destekliyor.

04.07.2024 09:52
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SAMSUN (İHA) – Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilen Samsun'da yapılan çalışmalar neticesinde yerli ve yabancı turist sayısında gözle görülür bir artış yaşandı.

Samsun'da son dönemde özellikle turizm alanında yapılan çalışmalar her kesimden olumlu bir dönüş sağladı. Gerek genel yönetimin, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığının gerekse Samsun Valiliği ve yerel yönetimlerin çalışmaları neticesinde Samsun turizmi olumlu sinyaller vermeye başladı.

Bir taraftan ulusal alanda Samsun'un tanıtımına hız verilirken, fuar ve benzeri organizasyonlarla şehir tanıtıldı, turizmin farklı argümanları ayrı ayrı ele alınarak Samsun değerleri turizm paydaşlarının beğenisine sunuldu. Geçen ay yapılan Kültür Yolu Festivali'yle de turizm hareketliliği adeta zirve yaptı. Böylece Samsun'daki tüm ekonomik sektörler durumdan olumlu etkilendi ve sektörde bir memnuniyet gözlenmeye başladı.

Yetkililer, geçen yıllara kıyasla yerli ve yabancı turist sayısında bir kıpırdanma gözlemlendiğini ve olumlu bir seyrin istatistiklere yansıdığını ifade ediyor. Ayrıca yetkililer, bu çalışmaların artarak devam ettirildiğinde Samsun turizminin yeni rekorlar kıracağının sektör tarafından ümit edildiğinin de altını çiziyor.

Bu süreçte özellikle festival turizmi, yaz turizmi, doğa turizmi, spor turizmi ve son zamanlarda çok önemsenen gastronomi turizmi bu olumlu havayı destekleyen en önemli turizm çeşitliliği olarak dikkat çekiyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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