Samsunlu Firmalar İSO 500\'de!

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İSO'nun 2024 raporuna göre " Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu" arasına girmeyi başaran Samsunlu 6 firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Samsun TSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar ve gündeme ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından bugün açıklanan üretimden net satışlarda 2024 raporuna göre Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına giren firmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Açıklanan sonuçlara göre, listeye Samsun'dan 6 firmanın adını yazdırmayı başardığını belirten Murzioğlu, "Rapora göre, Samsunumuzun gurur markalarından Yeşilyurt Demir Çelik ve Liman İşletmeleri listeye 73, Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş 174, Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş 323, Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 383, Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 409 ve Ulusoy Un San. Tic. A.Ş. ise 424'üncü sıradan listeye girerek göğsümüzü kabartmıştır. Listede yer alan Samsunlu firmalarımızla gurur ve büyük onur duyduk. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Samsun'dan firmalarımızın listede yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Sizlerin huzurunda ilimizin ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve AŞ sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

TOBB Ekonomi Şurası'nda Türkiye ekonomisinin yol haritası konuşuldu

Murzioğlu ayrıca, geçen Cuma günü TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlar ve oda/borsa başkanlarının katılımıyla düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda öne çıkan başlıklar hakkında da meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda Türk iş camiası adına Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklara değinen Murzioğlu, "Başkanımız Hisarcıklıoğlu konuşmasında, ticaret savaşları ve korumacılığın artmasıyla küresel büyümenin yavaşladığı, dolayısıyla bu ortamdan Türkiye ekonomisinin de etkilendiğine işaret etti. Buna karşılık üretmeye devam ediyoruz. Toplantıda özellikle finansman konusuna değinildi. İşletmelerin krediye erişimlerine ilişkin olarak, KOBİ'lere pozitif ayrımcılık, ticari kredi kartlarının sınırlama dışında tutulması, kredi büyüme sınırının esnetilmesi önerildi. İhracata yönelik olarak ise reeskont kredi hacminin 65 milyar dolar seviyesine artırılması, emek yoğun sektörlere önceliğin özellikle tekstil ve hazır giyime verilmesi ve kısa çalışma ödeneğinin yeniden devreye alınması gerektiğine vurgu yapıldı. Yine toplantı da Sayın Cumhurbaşkanımızın KGF ile ilgili yeni hazırlık talimatı verdiği hatırlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek de KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacaklarını açıkladı. Destek paketine ilişkin olarak kefalet oranının yüzde 85 olacağı, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için 30 milyon lira olarak belirlenerek, destek paketinin protokol aşamasının tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. En kısa zamanda duyurularak firmalarımıza katkı sağlamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN