Sanayi Üretiminde Sert Düşüş

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi 6 Şubat depremlerinden bu yana en sert yıllık düşüşünü yaşadı. Buna göre, sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 5,3 azaldı.

TÜİK, ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,4 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.