Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye ekonomisinin sanayi öncülüğünde büyümeye, katma değer ve istihdam oluşturmaya devam ettiğine dikkati çeken Varank, "2022 ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdük. Sanayideki büyüme yüzde 7,8 oldu, bu performansla sanayinin payı, GSYH'da yüzde 29, istihdamda yüzde 22, ihracatta yüzde 95'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdüğünü belirterek, "Sanayideki büyüme yüzde 7,8 oldu, bu performansla sanayinin payı, gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) yüzde 29, istihdamda yüzde 22, ihracatta yüzde 95'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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