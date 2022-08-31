Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

31.08.2022 17:46
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdüğünü belirterek, "Sanayideki büyüme yüzde 7,8 oldu, bu performansla sanayinin payı, gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) yüzde 29, istihdamda yüzde 22, ihracatta yüzde 95'e ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdüğünü belirterek, "Sanayideki büyüme yüzde 7,8 oldu, bu performansla sanayinin payı, gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) yüzde 29, istihdamda yüzde 22, ihracatta yüzde 95'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin sanayi öncülüğünde büyümeye, katma değer ve istihdam oluşturmaya devam ettiğine dikkati çeken Varank, "2022 ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdük. Sanayideki büyüme yüzde 7,8 oldu, bu performansla sanayinin payı, GSYH'da yüzde 29, istihdamda yüzde 22, ihracatta yüzde 95'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
AK Partili Canikli: 'Gelir dağılımında dar gelirli gruplar aleyhine bir bozulma yaşanmamıştır' AK Partili Canikli: 'Gelir dağılımında dar gelirli gruplar aleyhine bir bozulma yaşanmamıştır' Türkiye Motokros Şampiyonası Gönen'de yapılacak Türkiye Motokros Şampiyonası Gönen'de yapılacak
Kaynak: AA

Mustafa Varank, Twitter, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:46:45. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement