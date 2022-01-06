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Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak - Son Dakika

Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak

06.01.2022 15:32

Sancaktepe Belediyesi, hem ilçe halkının hem de ilçe esnafının bütçesine katkı sağlamak amacıyla 200 gram ekmeğin 1.25 liradan satışına aracılık yapmaya başladı. Bu vesileyle vatandaşın, ev ekonomisinde tasarruf etmesi amaçlanıyor.

Hayata geçen uygulama ile ilçede bulunan 2 fırın ve 50 işyeri ile anlaşan Sancaktepe Belediyesi, günlük 20 bin adet 200 gram ekmeği vatandaşın sofrasına anlaşmalı esnaflar aracılığı ile bugün sunmaya başladı. Bu vesileyle vatandaşın ucuza ekmek alarak ev ekonomisinde tasarruf etmesi amaçlanıyor. Uygulamanın sürekli olmasını hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, günlük satılan ekmek sayısını takip edeceklerini ve buna göre de rakamların artırılabileceğini belirtti.

Sancaktepe'de 200 gram ekmek 1,25 liradan satılacak

"VATANDAŞ, EKMEK KUYRUĞUNA MAHKUM OLMAYACAK"

Böyle bir uygulamayı başlatmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Döğücü, "Fırıncılar Odamızla anlaşmamızı yaptık. Bugün 20 bin ekmekle başladık. Bir ay boyunca bu ekmeklerin, Sancaktepe'de anlaştığımız bakkal ve marketlerimize ulaşmasına aracılık edeceğiz. Belediyemizin 1.25 liraya ekmek etiketlerini gören vatandaşımız buralardan ucuza ekmek alabilecek. Bu sayede vatandaş ekmek kuyruğuna mahkum olmaktan kurtulacak" açıklamasını yaptı.

Sancaktepe'de 200 gram ekmek 1,25 liradan satılacak

"GÜNDE 20 EKMEK ALIYORUZ"

Bir markete ekmek almaya gelen 60 yaşındaki Abdurrahman Öztürk; evde 14 kişi yaşadıklarını bu yüzden de günde en az 20 ekmek aldıklarını söyledi. Belediyeye, ekmeğin fiyatını bu şekilde düşürmeye aracılık ettiği için teşekkür eden Öztürk, "Ekonomik olarak biraz zor durumdayız. O yüzden bu fiyatlar bizim için çok iyi oldu. Kuyruğa girmekten de kurtulacağız" şeklinde konuştu.

58 yaşındaki Abdulselam Öztürk de "Bu uygulama bize hayırlı uğurlu olsun. Ekmek pahalı. Bu millet ne yapsın. Herkes alamıyor bu fiyatlara. O yüzden ekmeği ucuza satmaları çok iyi oldu. Bu vesileyle biz de ev ekonomisinde tasarruf edeceğiz" dedi.

Sancaktepe'de 200 gram ekmek 1,25 liradan satılacak

"UYGULAMANIN DEVAMINI İSTİYORUZ"

Maddi durumlarının çok da iyi olmadığını belirten 38 yaşındaki Rukiye Seçkin, "Ülkecek zor zamanlardan geçiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Evde 6 kişiyiz. İster istemez, günde dört ekmek gidiyor. Bu yüzden bu fiyata ekmek almak bizim için çok iyi. Bu yüzden bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Mahkum, Ekmek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak - Son Dakika
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