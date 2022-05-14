Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

14.05.2022 12:13
Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı.

Akçakale ilçesine bağlı kırsal Kalemli Mahallesi'nde çiftçi Ahmet Öz'ün hasadını yaptığı sezonun ilk arpası, Şanlıurfa Zahireciler Borsası'nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Sembolik olarak düzenlenen açık artırmada, arpanın kilogramı 9 lira 20 kuruştan alıcı buldu.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla üretici Öz'e, Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) ve Zahireciler Odası tarafından altın hediye edildi.

Etkinliğe, ŞUTB Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, ŞUTB Başkanvekili Orhan Gülle, Zahireciler Odası Başkanı Feridun Turan, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

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Şanlıurfa, Ahmet Öz, Türkiye, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı - Son Dakika
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