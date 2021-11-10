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Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsası

10.11.2021 12:02
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
NohutKg5,005,00
Yağlık çiğitKg1,893,30
Kütlü pamukKg7,7511,60
Preseli pamukKg25,2025,20
MısırKg2,462,67
ArpaKg1,751,75
BuğdayKg2,252,25

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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