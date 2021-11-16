Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 23,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 5,00 5,00 Buğday Kg 2,25 4,30 Fasulye Kg 7,00 8,75 Mısır Kg 2,12 2,95 Kütlü pamuk Kg 8,40 12,10 Nohut Kg 5,00 5,00 Preseli pamuk Kg 22,70 23,50

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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