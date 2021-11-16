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Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsası

16.11.2021 15:30
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 23,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 23,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
BuğdayKg2,25

4,30
FasulyeKg7,00

8,75
MısırKg2,12

2,95
Kütlü pamukKg8,40

12,10
NohutKg5,00

5,00
Preseli pamukKg22,70

23,50

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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