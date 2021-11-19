Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 31,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 5,00 5,00 Ayçiçeği Kg 5,45 5,45 Buğday Kg 3,65 3,65 Mısır Kg 2,51 2,78 Kütlü pamuk Kg 10,00 13,90 Yağlık çiğit Kg 2,40 2,95 Preseli pamuk Kg 22,60 31,10

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