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Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsası

19.11.2021 11:10
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 31,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 31,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
AyçiçeğiKg5,45

5,45
BuğdayKg3,65

3,65
MısırKg2,51

2,78
Kütlü pamukKg10,00

13,90
Yağlık çiğitKg2,40

2,95
Preseli pamukKg22,60

31,10

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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