Şanlıurfa Ticaret Borsası
19.11.2021 11:10
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 31,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 31,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Ayçiçeği
|Kg
|5,45
|5,45
|Buğday
|Kg
|3,65
|3,65
|Mısır
|Kg
|2,51
|2,78
|Kütlü pamuk
|Kg
|10,00
|13,90
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,40
|2,95
|Preseli pamuk
|Kg
|22,60
|31,10
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