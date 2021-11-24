Şanlıurfa Ticaret Borsası
24.11.2021 11:00
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,80-27 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,80-27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|10,05
|Buğday
|Kg
|3,29
|5,00
|Mısır
|Kg
|2,01
|2,65
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,80
|12,30
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,70
|3,70
|Preseli pamuk
|Kg
|25,80
|27,00
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