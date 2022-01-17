Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Boz kavlak fıstık
|Kg
|92,16
|92,16
|Kırmızı mercimek
|Kg
|15,52
|15,52
|Mısır
|Kg
|2,45
|4,00
|Buğday
|Kg
|5,09
|5,29
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|25,00
|Preseli pamuk
|Kg
|25,70
|48,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,75
|3,75
|Ham pamuk yağı
|Kg
|14,30
|18,10
Kaynak: AA
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