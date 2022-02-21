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Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsası

21.02.2022 15:37
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 7,95 ila 14,60 lira arasından satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 7,95 ila 14,60 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
NuhutKg5,255,25
Kırmızı mercimekKg7,9514,60
MısırKg2,354,10
BuğdayKg2,495,05
ArpaKg1,983,10
Kütlü pamukKg8,5024,00
Preseli pamukKg32,0543,75
Yağlık çiğitKg2,773,60

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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